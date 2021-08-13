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Black Shark 5, Snapdragon 888 Plus İşlemciyle Geliyor

Kaynağımıza göre, Black Shark 5 serisi Qualcomm Snapdragon 888 Plus işlemciyle desteklenebilir. Ayrıca aynı kişi, telefonda 100W hızlı şarj desteğine sahip olabileceğini de öne sürüyor (muhtemelen öncekiler gibi 120W). Ne yazık ki bu iki bilgiden başka bir şey söylemiyor.

Ayşen Sıla

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Black Shark 4 serisi 2021’in ilk yarısında çıkış yaptı. Neredeyse dört ay sonra, markanın başka bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı söyleniyor. Black Shark 5 serisi çok yakında görücüye çıkabilir.

Kaynağımıza göre, bu telefon bir Qualcomm Snapdragon 888 Plus işlemciyle desteklenebilir. Ayrıca aynı kişi, telefonda 100W hızlı şarj desteğine sahip olabileceğini de öne sürüyor (muhtemelen öncekiler gibi 120W). Ne yazık ki bu iki bilgiden başka bir şey söylemiyor.

Digital Chat Station tarafından açıklanan iki özelliğe göre, yakında çıkacak olan Black Shark 5, birkaç ay önce piyasaya sürülen Black Shark 4 serisine göre küçük bir yükseltme olacak. Bu nedenle, temel özelliklerin çoğunu korumasını bekliyoruz.

Black Shark 4 serisi, 144Hz yenileme hızı ve 720Hz çoklu parmak dokunmatik örnekleme hızı ile 6.67 inç FHD+ Süper AMOLED ekrana sahipti. Bu telefonların en önemli özelliği, Redmi K40 Gaming Edition (diğer adıyla Poco F3 GT) tarafından da kullanılan manyetik mekanik düğmeleriydi.

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KaynakWeibo

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