Black Shark 5 ve Black Shark 5 Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi, bugün yeni Black Shark 5 oyun akıllı telefon serisini piyasaya sürdü. Seri, Black Shark 5 ve Black Shark 5 Pro‘dan oluşuyor. Ayrıca her ikisi de öncekilerden farklı olarak yeni bir tasarım getiriyor ve iyi özelliklere sahip. Telefonlar, arkada süslü SharkEye RGB ışık efekti ve DXOMark’ın en üst sıradaki hoparlör kurulumu ile birlikte geliyor.

Black Shark 5 ve Black Shark 5 Pro

Black Shark 5 ve 5 Pro, 144 Hz’ye kadar yenileme hızına sahip; 6.67 inç FHD+ (2400 x 1080 piksel) çözünürlüklü ekrana sahiptir. Bu arada 1300 nit maksimum parlaklık, DC karartma ve %100 P3 renk gamına sahip bir Samsung E4 AMOLED panel vaat ediyor.

HDR10+ desteğine ve 1,07 milyar renge sahip. Ayrıca ekran 720Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip ve oyuncular için faydalı olduğu söylenen çift bölgeli basınca duyarlı ekrana sahip. Ekran ayrıca SGS Blu-ray sertifikasına ve 8,3 ms’lik çok parmakla dokunmaya yönelik yanıt gecikmesiyle geliyor.

Pro, 16 GB’a kadar LPDDR5 ve 512 GB UFS 3.1 + SSD depolama ile gelen; Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemci desteğine sahip. Bu depolama kombinasyonuna Disk Array 2.0 teknolojisi deniyor ve bu teknoloji sayesinde okuma ve yazma hızları sırasıyla; %55 ve %69 arttı. Black Shark 5, 12 GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolama ile gelen; Snapdragon 870 işlemci vaat ediyor.

Pro’nun AnTuTu puanları açıklandı ve testte 1.129.716 puan aldı. İkili bir VC soğutma sistemine sahip ve Pro, 5320 mm²‘lik geniş bir VC alanı destekliyor. Her ikisi de oyun telefonu olduğundan; daha iyi bir oyun deneyimi sunan manyetik kaldırmalı tetik düğmelerine sahip.

Kamera ve Fiyatı

İkili, 108MP Samsung S5KHM2 ana lense; 13MP OmniVision OV13B10 ultra geniş sensöre ve 5MP Samsung S5K5E9 telefoto lense sahip Pro ile üçlü kamera sistemiyle geliyor. Black Shark 5, 64MP ana lens, + 13MP ultra geniş lens ve 2MP makro sensöre sahiptir. Önde, her ikisi de selfieler için 16 MP sensöre sahip.

Telefonlar, 120W hızlı şarj teknolojisini destekleyen 4.650mAh pil barındırıyor. Şirket, telefonun sadece 15 dakikada tamamen şarj edilebileceğini iddia ediyor. Ayrıca Pro, DXOMARK ses testinde etkileyici 86 puan alan bir hoparlör kurulumuyla birlikte geliyor. Her iki telefon da Android 12 ve JoyUI 13 işletim sistemiyle geliyor. Bu arada bağlantıya gelince, Wi-Fi 6 ve Bluetooth v5.2 var.

Black Shark 5, Siyah, Şafak Beyazı ve Keşif Gri adlı renklerle geliyor. Ayrıca fiyatı ise 441 dolardan başlıyor. Öte yandan Black Shark 6 Pro Göktaşı Siyahı ve Tiangong Beyazı adlı; renklerle geliyor ve fiyatı 866 dolardan başlıyor.