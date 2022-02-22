BlackBerry’nin Son Canlanma Girişimi De Suya Düştü

OnwardMobility, 2022’de yeni bir BlackBerry markalı telefon piyasaya süreceğini açıkladıktan sadece birkaç hafta sonra planın iptal olduğunu duyurdu. Şirket artık yeni bir Blackberry telefonu yapmayacak.

Teksas merkezli şirket 2021’de piyasaya çıkması planlanan bir telefonla, 2020’de BlackBerry markasını mobil cihazlar için kullanma haklarını elde etmişti. Samsung kadar büyük şirketleri bile etkileyen tedarik zinciri sorunları yüzünden planlar suya düştü.

Şirket şöyle bir duyuru yaptı: OnwardMobility’nin kapanacağını ve artık fiziksel klavyeli ultra güvenli; bir akıllı telefon geliştirmeye devam etmeyeceğimizi duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz.

Lütfen bunun hafife veya aceleyle aldığımız bir karar olmadığını bilin. OnwardMobility ekibinin Şubat ayında yaptığı duyuruda; bu haberle ilgili hayal kırıklığınızı paylaşıyor ve bunun üzerinde çalıştığımız ve umduğumuz sonucun bu olmadığına sizi temin ediyoruz.

BlackBerry markası 2000’li yıllarda iyi ve saygın bir markaydı; ancak Nokia’nın şanını yürütme çabalarına karşı tamamen sektör dışı kaldı. Görünüşe göre Blackberry, tarihin tozlu sayfalarına gömülüyor.