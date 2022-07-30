İstediğiniz kişi hakkında size bilgi vereceğini iddia eden Bongo’yu duymuş muydunuz? Eğer Bongo nedir, kullanıcılarının hakkındaki düşünceleri nelerdir gibi soruların cevabını öğrenmek istiyorsanız bu yazıyı inceleyin.

Bongo Nedir?

Bongo 2013 yılından beri kullanılan ücretli bir kısa mesaj servisidir. Merak ettiğiniz kişi hakkında bilgi almak için ad, soyad ve ilinizi 5323’e kısa mesaj olarak gönderip sözde onun hakkında bilgi alırsınız. Göndereceğiniz her mesaj ise faturanıza 10 TL olarak yansır.

Bongo’ya Mesaj Atanlar

Genellikle genç insanların kullandığı bu servisin bazı kullanıcıları, servisin kendilerini ücret konusunda bilgilendirmeden fazladan para kesmesinden şikayetçi. İnsanların başkaları hakkında bir şeyler öğrenmek istemesi gibi zaaflarını kullanarak ve bunu bir ücrete bağlayarak yapması da hoş olmayan bir durum ama tüm bunlara rağmen bazı insanlar meraklarına yenik düşüyor. Bu durum da açıkçası bu servisin sahiplerinin işine geliyor olmalı.

Her ne kadar bazı kullanıcılar doğru bilgiler aldıklarını söyleseler de aslında Bongo sizin hakkınızda hiçbir şey bilmiyor. Bilgileri uygulamayı indirdiğinizde sizden bazı izinlere onay vermenizi isteyerek elde ediyor. İstediklerini onaylayarak uygulamaya kişi listesi, WhatsApp konuşmaları, mesajlar, fotoğraflar ve tüm sosyal medya hesaplarına erişim izni vermiş oluyorsunuz. Gerçekten tehlikeli olan bu tür uygulamalara telefonunuzda asla yer vermemeniz gerekiyor.