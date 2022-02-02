Brawl Stars Kulüp Önerileri 2022

Son zamanların en eğlenceli mobile oyunlarından olan Brawl Stars, muhteşem bir oyun deneyimi sunuyor. Supercell tarafından piyasaya sürülen Brawl Stars, kullanıcılarına tek başına oyun deneyiminin yanı sıra kulüplere katılarak oyun oynama şansıda veriyor. Bugünkü yazımızda sizlere Brawl Stars kulüp isimi önerileri vereceğiz.
Tek başına oynayabilme özelliğinin yanında bir kulübe dahil olarak da oynanabilen Brawl Stars’da dahil olduğunuz kulübün oyuncu niteliğine göre takım oluşturup daha zorlu ve mücadele oranı yüksek karşılaşmalar gerçekleştirilebilir. Sizlerde havalı bir isim bularak daha çok eğlenebilirsiniz.
Kulüp isimleri hem eğlenceli hem de iddialı olabilir. Özellikle sizin ve ekibinizin anlayışına kalmış durumda. Dehşet verici kulüp isimleri ve eğlenceli kulüp isimleri seçerken sizlere yardımcı olmayı hedefliyoruz.
Kimi zaman kapalı bir katılım şekli ile açılan kulüpler yalnızca tanıdıklar tarafından dahil olunabilmekte. Açık olarak oluşturulmuş kulüpler herkes tarafından girilebilir. Ancak mücadelelerden elde edilebilecek kupaların sayısı da gerekli düzeyde olması kulüp kurucusu ya da kurucuları tarafından istenebiliyor.
Oyun içindeki kulüplerin çeşitliliği biryana dursun, alacağınız kulüp isimlerini herkesin alabiliyor oluşu isimlerden çok kulüpte bulunan oyuncuları ön plana çıkartıyor. Brawl Stars kulüp isimleri de bu noktada sadece bir görüntü halini alıyor.
- Venom: Zehir
- Eternal: Sonsuzluk
- Kronos: Zaman Tanrısı
- Shields: Kalkanlar
- Angels: Melekler
- Societas: İttifak (Latince)
- Alone Rebel: Yalnız Asi
- Feudal Lord: Derebeyi
- Last One: Son Kalan
- Blade of God: Tanrı’nın Kılıcı
- Mental llness: Ruhsal Hastalık
- Trouble Maker: Sorun Yaratan
- Immortal Sword: Ölümsüz Kılıç
- TTCommander: Komut veren
- Myth Arrow: Efsane Ok
- Victorious Beast: Muzaffer Canavar
- Defend Your Self: Kendini koru
- Shadow Chaser: Gölge Kovalayan
- Exercitus: Ordu
- Castrum: Kale
- Unitas: Birlik
- Gensdebellum: Savaş Klanı
- Domumdetenebris: Kara Hane
- Militumderex: Kralın Askerleri
- Equesferrum: Şövalye Kılıcı
- GildeRegibus: Krallar Loncası
- DeusIra: Tanrı’nın Öfkesi
- FidemdeGens: Savaş Dini
- InFlames: Alevlerin İçinde
- MorbidAngel: Ürkütücü melek
- SepuLtura: Kabir (mezar)
- Soulfly: Uçan ruh
- SLayer: Katil
- IcedEarth: Buzul dünya
- DreamSoLdier: Rüya Asker
- TestaMent: Vasiyetnâme
- DistuRbed: Hastalıklı, rahatsız
- DieAnotherDay: Başka gün öl
- JustWatch: Sadece İzle
- ProofStriker: Profesyonel vurucu
- ExpertMurderer: Uzman Katil
- Fight4Freedom: Özgürlük için savaş
- MassiveStroke: Ağır Darbe
- MortalResistance: Ölümcül direniş
- DefendYourSeLf: Kendini koru
- Judge2WorLd: Dünyaya Hakim
- MindLessRookie: Akılsız Çaylak
- Rookie: Çaylak
- BLindGuardiaN: Kör gardiyan
- NightWish: Gece Arzusu
- TearsFears: Korku Gözyaşları
- LightOfGod: Tanrının ışığı
- GeneraLSmoker: Genel içici
- Prisoners: Mahkum
- Creature: Yaratık
- TheOrder: Emir veren
- RuLing: Hükmedici
- IrResistibLe: Karşı Konulamaz
- WatchAndLearn: İzle ve öğren
- WhoisPowerful: Kim güçlü
- NothingMan: Boş Adam
- PurposeLess: Amaçsız
- CreationEpic: Yaradılış destanı
- ImaginePerest: Hayal Perest
- StingingStrokes: Acıtan Vuruş
- UnconscionabLe: İnsafsız
- Eirene: Irene Hora’lardan bir tanesinidir, Hora’lar ki derseniz Tanrılar Tanrısı Zeus ile Onun Akıllı Eşi Themis’den olma kızlarıdır.
- Thetis: Yunan mitolojisine göre tüm zamanların en iyi savaşçısı olan Aşil’in annesi, Phtya kralı Peleus’un karısıdır. Su tanrıçası olarak bilinir.
- Okeanos: Yunan mitolojisinde, Uranus ile Gaia’nın ilk çocuğu ve ilk Titan’dır.
- Nemesis: Yunan mitolojisinde intikam tanrıçası olarak bilinir.
- Poine: Yunan mitolojisinde ceza ve intikam tanrıçası olarak bilinir.
- Thanatos: Yunan mitolojisi’nde “ölüm”ün tecessümü, vücut bulmuş hali.
- TheDifference: Fark yaratan
- MortalDance: Ölümcül dans
- LastWorld: Son dünya
- Literary: Ebedi
- UnInvited: Davetsiz
- Ready2Die: Ölüme hazır ol
- ExcellentJob: Mükemmel iş
- SaviorAngel: Kurtarıcı melek
- YoungCrew: Genç ekip
- FightForHonor: Onur için mücadele et
- Victory: Zafer, galibiyet, başarı
- TutoriaLs: Öğretiçi, göstericiler
- PoleStar: Önder, lider
- Guiding: Yol Gösteren
- GameMafia: Oyun mafyası
- SiLentDeath: Sessiz Ölüm
- 4Justice: Özgürlük için
- SunSet: Gün batımı
- StrongUnion: Güçlü birlik
- StrongHold: Güçlü
- DreamTheater: Düşler sahnesi
- Insomnia: Uykusuzluk
- ManiacsArmy: Manyaklar ordusu
- LeadSoldiers: Kurşun asker
- NameLessWarrior: İsimsiz savaşçı
- Xecutioner: Cellat
- NoThing2Lose: Kaybedecek bir şey yok
- YouAreMyCure: İlacımsın
- LiveYourLife: Hayatını yaşa
- CrawL: Sürünmek
- DePiedra: Bir grup ismi
- TheNightMare: Kabus
- ChromeSitar: Bir şarkıcı
- YouNeverKnow: Hiç belli olmaz
- MyLittleKnight: Benim küçük şövalyem
- AmIMad: Ben deli miyim?
Brawl Stars oyununda, içeriğinde kötü söz olmaması karşılığında istediğiniz her ismi koyabileceğiniz kulüpler, dahil olacak sizin gibi diğer iyi oyuncularla tanışma ve birlikte oynama fırsatı yaratıyor.
Ayrıca bkz: Brawl Stars Elmas Hilesi 2022 (Elmas Destek Kodları)