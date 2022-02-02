Brawl Stars Kulüp Önerileri 2022

Son zamanların en eğlenceli mobile oyunlarından olan Brawl Stars, muhteşem bir oyun deneyimi sunuyor. Supercell tarafından piyasaya sürülen Brawl Stars, kullanıcılarına tek başına oyun deneyiminin yanı sıra kulüplere katılarak oyun oynama şansıda veriyor. Bugünkü yazımızda sizlere Brawl Stars kulüp isimi önerileri vereceğiz.

Tek başına oynayabilme özelliğinin yanında bir kulübe dahil olarak da oynanabilen Brawl Stars’da dahil olduğunuz kulübün oyuncu niteliğine göre takım oluşturup daha zorlu ve mücadele oranı yüksek karşılaşmalar gerçekleştirilebilir. Sizlerde havalı bir isim bularak daha çok eğlenebilirsiniz.

Kulüp isimleri hem eğlenceli hem de iddialı olabilir. Özellikle sizin ve ekibinizin anlayışına kalmış durumda. Dehşet verici kulüp isimleri ve eğlenceli kulüp isimleri seçerken sizlere yardımcı olmayı hedefliyoruz.

Kimi zaman kapalı bir katılım şekli ile açılan kulüpler yalnızca tanıdıklar tarafından dahil olunabilmekte. Açık olarak oluşturulmuş kulüpler herkes tarafından girilebilir. Ancak mücadelelerden elde edilebilecek kupaların sayısı da gerekli düzeyde olması kulüp kurucusu ya da kurucuları tarafından istenebiliyor.

Oyun içindeki kulüplerin çeşitliliği biryana dursun, alacağınız kulüp isimlerini herkesin alabiliyor oluşu isimlerden çok kulüpte bulunan oyuncuları ön plana çıkartıyor. Brawl Stars kulüp isimleri de bu noktada sadece bir görüntü halini alıyor.

Venom: Zehir

Eternal: Sonsuzluk

Kronos: Zaman Tanrısı

Shields: Kalkanlar

Angels: Melekler

Societas: İttifak (Latince)

Alone Rebel: Yalnız Asi

Feudal Lord: Derebeyi

Last One: Son Kalan

Blade of God: Tanrı’nın Kılıcı

Mental llness: Ruhsal Hastalık

Trouble Maker: Sorun Yaratan

Immortal Sword: Ölümsüz Kılıç

TTCommander: Komut veren

Myth Arrow: Efsane Ok

Victorious Beast: Muzaffer Canavar

Defend Your Self: Kendini koru

Shadow Chaser: Gölge Kovalayan

Exercitus: Ordu

Castrum: Kale

Unitas: Birlik

Gensdebellum: Savaş Klanı

Domumdetenebris: Kara Hane

Militumderex: Kralın Askerleri

Equesferrum: Şövalye Kılıcı

GildeRegibus: Krallar Loncası

DeusIra: Tanrı’nın Öfkesi

FidemdeGens: Savaş Dini

InFlames: Alevlerin İçinde

MorbidAngel: Ürkütücü melek

SepuLtura: Kabir (mezar)

Soulfly: Uçan ruh

SLayer: Katil

IcedEarth: Buzul dünya

DreamSoLdier: Rüya Asker

TestaMent: Vasiyetnâme

DistuRbed: Hastalıklı, rahatsız

DieAnotherDay: Başka gün öl

JustWatch: Sadece İzle

ProofStriker: Profesyonel vurucu

ExpertMurderer: Uzman Katil

Fight4Freedom: Özgürlük için savaş

MassiveStroke: Ağır Darbe

MortalResistance: Ölümcül direniş

DefendYourSeLf: Kendini koru

Judge2WorLd: Dünyaya Hakim

MindLessRookie: Akılsız Çaylak

Rookie: Çaylak

BLindGuardiaN: Kör gardiyan

NightWish: Gece Arzusu

TearsFears: Korku Gözyaşları

LightOfGod: Tanrının ışığı

GeneraLSmoker: Genel içici

Prisoners: Mahkum

Creature: Yaratık

TheOrder: Emir veren

RuLing: Hükmedici

IrResistibLe: Karşı Konulamaz

WatchAndLearn: İzle ve öğren

WhoisPowerful: Kim güçlü

NothingMan: Boş Adam

PurposeLess: Amaçsız

CreationEpic: Yaradılış destanı

ImaginePerest: Hayal Perest

StingingStrokes: Acıtan Vuruş

UnconscionabLe: İnsafsız

Eirene: Irene Hora’lardan bir tanesinidir, Hora’lar ki derseniz Tanrılar Tanrısı Zeus ile Onun Akıllı Eşi Themis’den olma kızlarıdır.

Thetis: Yunan mitolojisine göre tüm zamanların en iyi savaşçısı olan Aşil’in annesi, Phtya kralı Peleus’un karısıdır. Su tanrıçası olarak bilinir.

Okeanos: Yunan mitolojisinde, Uranus ile Gaia’nın ilk çocuğu ve ilk Titan’dır.

Nemesis: Yunan mitolojisinde intikam tanrıçası olarak bilinir.

Poine: Yunan mitolojisinde ceza ve intikam tanrıçası olarak bilinir.

Thanatos: Yunan mitolojisi’nde “ölüm”ün tecessümü, vücut bulmuş hali.

TheDifference: Fark yaratan

MortalDance: Ölümcül dans

LastWorld: Son dünya

Literary: Ebedi

UnInvited: Davetsiz

Ready2Die: Ölüme hazır ol

ExcellentJob: Mükemmel iş

SaviorAngel: Kurtarıcı melek

YoungCrew: Genç ekip

FightForHonor: Onur için mücadele et

Victory: Zafer, galibiyet, başarı

TutoriaLs: Öğretiçi, göstericiler

PoleStar: Önder, lider

Guiding: Yol Gösteren

GameMafia: Oyun mafyası

SiLentDeath: Sessiz Ölüm

4Justice: Özgürlük için

SunSet: Gün batımı

StrongUnion: Güçlü birlik

StrongHold: Güçlü

DreamTheater: Düşler sahnesi

Insomnia: Uykusuzluk

ManiacsArmy: Manyaklar ordusu

LeadSoldiers: Kurşun asker

NameLessWarrior: İsimsiz savaşçı

Xecutioner: Cellat

NoThing2Lose: Kaybedecek bir şey yok

YouAreMyCure: İlacımsın

LiveYourLife: Hayatını yaşa

CrawL: Sürünmek

DePiedra: Bir grup ismi

TheNightMare: Kabus

ChromeSitar: Bir şarkıcı

YouNeverKnow: Hiç belli olmaz

MyLittleKnight: Benim küçük şövalyem

AmIMad: Ben deli miyim?

Brawl Stars oyununda, içeriğinde kötü söz olmaması karşılığında istediğiniz her ismi koyabileceğiniz kulüpler, dahil olacak sizin gibi diğer iyi oyuncularla tanışma ve birlikte oynama fırsatı yaratıyor.

Ayrıca bkz: Brawl Stars Elmas Hilesi 2022 (Elmas Destek Kodları)