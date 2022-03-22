Bu Akıllı Saat Atık Plastiği Çarpıcı Hale Getirdi!

Geri dönüştürülmüş plastikler genellikle cihazlarımızın içinde gizlenir; ancak İsviçre markası Oris’in bu çarpıcı saati tamamen farklı. Buna Aquis Date Upcycle deniyor ve kadran, her seferinde benzersiz bir görünüm oluşturan bir işlem kullanılarak geri dönüştürülmüş plastikten yapılmış. Sahiden sanatsal ve harika duruyor.

Elektronikte geri dönüştürülmüş malzemeler yeni bir şey değil, ancak nadiren bir ürünün dışında kullanılıyorlar. Oris Aquis Date Upcycle, geleceğin önünü açıyor. Bizce birçok marka da bu yoldan gidecek. Gelecekte atık plastikleri sanat eserlerine dönüştürüp cihazların dışında kullanacak.

Kadranın şaşırtıcı görünümü, daha çok pet plastik olarak bilinen geri dönüştürülmüş polietilen tereftalat plastikten geliyor. 2020 araştırmasına göre, okyanusa giren plastik atık büyük bir sorun. Yine de hepsi tamamen geri dönüştürülebilir ve giyim, ip; araba parçaları ve ambalaj gibi bir dizi yeni ürün üretmek için eritilebilir.

Oris burada devreye giriyor. Şirket, ekolojik nedenleri desteklemesiyle ünlü ve ürünlerinde geri dönüştürülmüş plastik kullanmaya özen gösteriyor. Geçmişte, benzer bir yöntem kullanarak koruma odaklı saat sürümleri için sunum kutuları yaptı.

Ve bunun için Divers Sixty-Five saatine bir kayış yapmak için geri dönüştürülmüş PET plastiklerden oluşturulan bir filament iplik olan r-Radyarn adlı bir malzeme kullandı. Aquis Date Upcycle’ın kadranı, okyanusları plastik atıklardan temizleme ihtiyacı konusunda farkındalığı artırmaya yönelik çabalarının devamı niteliğinde.

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