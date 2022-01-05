Garmin, Yeni Akıllı Saatlerini CES 2022’de Piyasaya Sürdü

Garmin en yeni ürünlerini CES 2022’de tanıttı: 450 dolarlık Venu 2 Plus ve 180 dolarlık Vivomove Sport adeta göz kamaştırıyor.

Garmin Venu 2 Plus

İl olarak Garmin Venu 2 Plus, her zaman açık modda 1,3 inç 416x416px AMOLED ekrana sahip tam donanımlı bir akıllı saat.

Venu 2 Plus, tek bir 43 mm boyutuna sahip; ve Nisan ayında çıkan 40 mm Venu 2S ile 45 mm Venu 2’nin kardeşi olarak görev alıyor. Plus, akıllı saatte arama yapılmasına izin veren bir hoparlör ve mikrofon da vaat ediyor.

Mikrofon, telefonunuzda bulunan herhangi bir akıllı asistanı desteklemek için; Bluetooth üzerinden çalışıyor ve bu oldukça yenilikçi diyebiliriz.

Üç pil dayanıklılık modu var: akıllı saat modunda 9 gün; GPS modu bunu 24 saate düşürürken müzikli GPS modu ise size sadece 8 saat veriyor.

Venu 2 Plus, Garmin’in web sitesinde 450 dolar fiyatla satışa çıktı.

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Vivomove Sport

Vivomove Sport, ekranın alt yarısında gizlenen küçük bir dokunmatik ekrana sahip; analog bir tasarımdan meydana geliyor. Kalp atış hızı, kan oksijeni, uyku takibi ve egzersiz takibi hakkında bilgiler sunuyor.

Garmin’in Body Battery özelliği, vücudunuzu kalp atış hızı düzensizlikleri ve iyileşme yeteneği için takip ediyor. Kadın sağlığı takibi de var.