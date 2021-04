Garmin Yeni Venu 2 Akıllı Saat Serisini Tanıttı!

Bilindiği üzere Garmin daha önceden Venu adında bir akıllı saati piyasaya sürmüştü. Bugün ise şirket yeni AMOLED ekrana sahip Venu 2 serisi cihazlarını resmi olarak tanıttı ve seriyi genişletti. Seriye Venu 2S adında bir model daha ekleyen şirket, iki modeli farklı boyutlarda sundu. Garmin Venu 2 45 mm ve 1.3 inç bir ekran, Venu 2S ise 1.1 inç ekran ve 40 mm çapa sahip.

Birinci cihaz, 416 x 416 piksel, ikincisi ise 360 x 360 piksel çözünürlük ile geliyor. Her iki cihazda da “Her Zaman Açık” modu bulunuyor. Yine her iki cihazın ekranı Gorilla Glass 3 korumasına sahip olmasının yanı sıra camın etrafındaki çerçeve paslanmaz çeliktir ve saatin gövdesi fiber takviyeli polimer bir yapıya bürünmüş durumda. Daha önceki model de olduğu gibi bu yeni iki modelde de 5 ATM su geçirmezlik sertifikası var ve böylelikle havuza girip saati kullanabilirsiniz.

Yeni nesil akıllı saatlerin en dikkat çekici özelliği ise arttırılmış pil kapasitesi oluyor. Yeni modellerde bir öncekine göre iki kat daha fazla arttırılmış bir batarya bulunuyor. Venu 2, 11 güne kadar, Venu 2S ise 10 güne kadar pil ömrü sunabiliyor. Bir önceki nesil tek bir şarj ile sadece 5 gün dayanabiliyordu. Bunun dışında Venu 2 serisi oldukça güçlü bir GPS yapısına sahip.

Aynı zamanda her iki cihaz Elevate V4 kalp atış sensörüyle geliyor. Her iki modelin içerisinde ayrıca şunlarda yer alıyor; 7/24 kalp atış hızı ve solunum hızı izleme, kan-oksijen satürasyonu izleme, stres izleme, ayrıca hidrasyon ve kadın sağlığı özelliği.





Android bir akıllı telefonunuzu bu saatlerden herhangi birisine bağlayarak mesajlaşma, takvim hatırlatıcıları, hava durumu bilgileri ve daha fazlasına ulaşabilirsiniz. Ayrıca her iki akıllı saat, Spotify, Amazon veya Deezer‘dan 650‘ye kadar şarkıyı saklayabiliyor. 400 dolar fiyat etiketiyle satışa olan yeni saatlerin ülkemize gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.