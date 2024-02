Ana Sayfa » Oyun Bu Hafta Sonu Tüm Platformlarda No Man’s Sky Ücretsiz Oynanabilecek – 24 Şubat Oyun Bu Hafta Sonu Tüm Platformlarda No Man’s Sky Ücretsiz Oynanabilecek – 24 Şubat Emine Emre 1 Görüntüleme

Hello Games’in sevilen oyunu No Man Sky, oyun severlere güzel bir haberle geldi. Bu hafta sonu tüm platformlarda No Man’s Sky ücretsiz oynanabilecek. Kısa bir zaman önce Omega güncellemesi ile gündeme gelen No Man Sky, sıkı rakibi Starfield ile karşılaştırılmakta. Popüler oyun No Man Sky; PC, PlayStation 4, PlayStation 5 ve Xbox platformlarından ücretsiz bir biçimde oynanabilecek. İşte detaylar…

Bu Hafta Sonu Tüm Platformlarda No Man Sky Ücretsiz Oynanabilecek – 24 Şubat

2016 yılında piyasaya sürülen, geliştiricisi ve yayıncısı Hello Games olan sevilen oyun No Man Sky geçtiğimiz günlerde “Omega” olarak adlandırdığı bir güncelleme yayınladı. Güncelleme kapsamında bir de deneme sürümü yayınlandı ve bu bağlamda oyunu ücretsiz oynamak bir süreliğine mümkün oldu. Bu hafta sonu yani 24 – 25 Şubat da bu sürece dahil.

Deneme sürümünün ne zaman sonlanacağı henüz bilinmiyor, Hello Games bu konuda bir açıklama yapmadı. Ancak geçtiğimiz hafta da oyunun ücretsiz oynanabildiğini düşünürsek, bu sürecin 26 Şubat Pazartesi sonlanacağı düşünülmekte. Bu tarihten sonra, No Man’s Sky oyununu deneyimlemek isteyenlerin, yapımı satın alması gerekecek. Peki No Man Sky oyunu fiyatı ne kadar, bakalım…

No Man’s Sky Fiyatı Ne Kadar?

Hello Games yeni güncellemenin ardından ücretsiz deneme sürümü sunmakla birlikte No Man’s Sky fiyatında da indirim gerçekleştirdi. Oyun fiyatı PlayStation 4 ve PlayStation 5 platformları için yaklaşık 450 TL seviyesinde. Microsoft Store’da 45 TL fiyatla sunulan oyunun Steam fiyatı ise 30 dolar seviyelerinde. Bununla birlikte No Man’s Sky’ın Xbox Game Pass kütüphanesine ekli olduğunu da belirtmekte fayda var.

No Man Sky Omega Güncellemesi Hakkında

2016 yapımı oyun Omega güncellemesi ile oyunculara pek çok yenilik sundu. Bu güncelleme kapsamında oyuna yeni öğeler eklendi. Bununla birlikte oyuna, gezegenlerde görev desteği, yan görevler, galaksiler arası geçiş imkanı gibi yenilikler de eklendi. Pek çok yenilik içeren bu güncelleme oyuncular tarafından da oldukça beğenildi. Söz konusu ücretsiz deneme sürümü de güncelleme ile gelen yenilikler arasında bulunmakta.

No Man’s Sky Ücretsiz Nasıl Oynanır?

No Man Sky oyununu ücretsiz bir şekilde oynamak isteyen PC kullanıcıları için nasıl yapılacağını anlatalım. Söz konusu oyunu ücretsiz oynamak için Steam uygulamasına giderek kullanıcı hesabına girilir. Ardından Steam’de No Man’s Sky sayfasına gidilerek “Play No Man’s Sky Trial” sekmesine tıklanır. Oyunun indirilmesi gerçekleştikten sonra ücretsiz oynayabilirsiniz.

No Man Sky Sistem Gereksinimleri

PC’de No Man’s Sky’ı deneyimleyebilmek için bazı sistem gereksinimleri gerekmektedir. Aşağıda, bahse konu yapımın bilgisayarda oynanabilmesi için gereken minimum sistem gereksinimlerine yer verilmiştir. Eğer bilgisayarınız ilgili özellikleri bu standartlarını altında ise No Man Sky’ı oynayamazsınız. Ancak bu değerlerin üzerinde ise rahatlıkla bu oyunu oynayabilirsiniz.

No Man’s Sky minimum sistem gereksinimleri aşağıdaki gibidir: