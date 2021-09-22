Bu iPhone 13 Modellerine Aşık Olacaksınız – Caviar’ın Son Tasarımı

Özel akıllı telefon tasarımcısı Caviar, birkaç Rolex saat modelinin tasarımından ilham alan iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max akıllı telefon koleksiyonunu piyasaya sürdü. Caviar koleksiyonu, Rolex marka tasarımları hakkında derin bir bilgi birikimine sahip olan kurucusu Sergey Kitov’dan ilham alıyor. iPhone 13 amiral gemisi teklifleri için yeni tasarım yönü, bazı moda meraklıları tarafından büyük bir moda ifadesi olarak görülüyor.

Bu Caviar koleksiyonuna ilham veren Rolex saatlerinden bazıları 1945’ten beri Jubilee bileziğini kullanan Datejust koleksiyonu, Yacht-Master II, Cosmograph Daytona ve Rolex Sky-Dweller olarak adlandırılıyor. Tasarımların tümü, bu ikonik saatlerin anılarını geri getiren gerekli tüm girdilerle birlikte karşılık gelen Rolex saat yüzlerini andırıyor.

Buna ek olara Benvenuto, Rolex Cellini’den ilham alıyor ve mevcut Caviar iPhone 13 koleksiyonunun seçimi olarak görücüye çıkıyor. En pahalı olan model ise güneş ışığı deseni 18 ayar beyaz altın ve 18 ayar pembe altın üzerine işlenmiş.

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Caviar’ın bu Rolex temalı iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max koleksiyonlarının fiyat etiketi 6000 dolardan 8.500 dolara kadar çıkıyor. Ancak Benvenuto Cellini’nin fiyatı 25.000 dolardan başlıyor. Tasarımların her biri sadece 99 adet olacak ve Caviar web sitesinde koleksiyonla ilgili daha fazla ayrıntı bulunuyor.