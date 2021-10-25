Bu Özel Xiaomi MIX 4, Dünya Dışından Geldi!

Xiaomi bugün bir Weibo gönderisiyle Xiaomi MIX 4 akıllı telefonu için; yeni bir ‘Keşif Teması’ duyurdu. Cihazın ambalajı değişti. Şimdi yıldızlar ve gezegenlerle dolu astronomik bir temaya sahip.

Daha yakından bakıldığında, halkalı dairenin Satürn gezegenini tasvir etmesi amaçlanırken; kayalık gri ‘gezegen’ aslında Satürn’ün Mimas adı verilen daha belirgin uydularından biri.

Kutunun genel teması gri renk etrafında dönüyor ve bu özel baskının yalnızca gri Xiaomi MIX 4 ile gelmesini bekliyoruz. Bu, cihazı yalnızca tek bir renkte gösteren resmi resimlerden açıkça belli oluyor.

Yeni kutuyu tamamlamak için Xiaomi MIX 4 Exploration Theme sürümünü satın alanlara özel bir çanta da var. Bu tamamen siyah ve üstüne basılmış altın bir “Xiaomi MIX 4” metni vaat ediyor.