Bu Samsung telefonlar, Android 14 güncellemesi almayacak

Android 14 kararlı sürümünün Ağustos ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Android’in en son sürümü bundan sonra uygun cihazlara ulaşmaya başlayacak.
Son birkaç yıldır Oppo, Google dışında ilk Android telefonları piyasaya sürmenin öncüsü oldu. Bununla birlikte, kısa bir süre içinde tüm bölgelerde çok sayıda cihazı kapsayarak pakete liderlik eden Samsung idi.
Güney Koreli elektronik şirketi, yeni Android güncellemesini sonbaharın sonlarında başlatmasıyla biliniyor. Ancak şirket kullanıma sunmaya başladığında, güncellemeyi dünya çapında çok sayıda cihaza göndermeye devam ettiği için yavaşlamıyor.
Aynısını Android 14 tabanlı One UI 6.0 yazılımı için de bekliyoruz. Ancak, birkaç yıl önceki popüler cihazlardan bazıları yeni yazılım güncellemesini alamayacak.
Samsung’un yazılım güncelleme politikasına dayanarak, Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesine erişemeyecek olan Samsung Galaxy akıllı telefon ve tabletlerin bir listesini derledik.
Akıllı Telefonlar
- Galaxy Note 20 Ultra
- Galaxy Note 20
- Galaxy Note 10 Lite
- Galaxy S20 Ultra
- Galaxy S20 Plus
- Galaxy S20
- Galaxy S20 FE
- Galaxy S10 Lite
- Galaxy A71
- Galaxy A51
- Galaxy A32
- Galaxy A22
Tabletler
- Galaxy Tab S7 Plus
- Galaxy Tab S7
- Galaxy Tab S6 Lite 2020
- Galaxy Tab A8
- Galaxy Tab A7 Lite
Katlanabilir Telefonlar
- Galaxy Z Fold 2
- Galaxy Z Flip