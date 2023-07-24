Bu Samsung telefonlar, Android 14 güncellemesi almayacak

Android 14 kararlı sürümünün Ağustos ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Android’in en son sürümü bundan sonra uygun cihazlara ulaşmaya başlayacak.

Son birkaç yıldır Oppo, Google dışında ilk Android telefonları piyasaya sürmenin öncüsü oldu. Bununla birlikte, kısa bir süre içinde tüm bölgelerde çok sayıda cihazı kapsayarak pakete liderlik eden Samsung idi.

Güney Koreli elektronik şirketi, yeni Android güncellemesini sonbaharın sonlarında başlatmasıyla biliniyor. Ancak şirket kullanıma sunmaya başladığında, güncellemeyi dünya çapında çok sayıda cihaza göndermeye devam ettiği için yavaşlamıyor.

Aynısını Android 14 tabanlı One UI 6.0 yazılımı için de bekliyoruz. Ancak, birkaç yıl önceki popüler cihazlardan bazıları yeni yazılım güncellemesini alamayacak.

Samsung’un yazılım güncelleme politikasına dayanarak, Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesine erişemeyecek olan Samsung Galaxy akıllı telefon ve tabletlerin bir listesini derledik.

Akıllı Telefonlar

Tabletler

Galaxy Tab S7 Plus

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S6 Lite 2020

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Katlanabilir Telefonlar

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip