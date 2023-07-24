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Bu Samsung telefonlar, Android 14 güncellemesi almayacak

Samsung'un yazılım güncelleme politikasına dayanarak, Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesine erişemeyecek olan Samsung Galaxy akıllı telefon ve tabletlerin bir listesini derledik.

Ayşen Sıla

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samsung güncelleme

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Android 14 kararlı sürümünün Ağustos ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Android’in en son sürümü bundan sonra uygun cihazlara ulaşmaya başlayacak.

Son birkaç yıldır Oppo, Google dışında ilk Android telefonları piyasaya sürmenin öncüsü oldu. Bununla birlikte, kısa bir süre içinde tüm bölgelerde çok sayıda cihazı kapsayarak pakete liderlik eden Samsung idi.

Güney Koreli elektronik şirketi, yeni Android güncellemesini sonbaharın sonlarında başlatmasıyla biliniyor. Ancak şirket kullanıma sunmaya başladığında, güncellemeyi dünya çapında çok sayıda cihaza göndermeye devam ettiği için yavaşlamıyor.

Aynısını Android 14 tabanlı One UI 6.0 yazılımı için de bekliyoruz. Ancak, birkaç yıl önceki popüler cihazlardan bazıları yeni yazılım güncellemesini alamayacak.

Samsung’un yazılım güncelleme politikasına dayanarak, Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesine erişemeyecek olan Samsung Galaxy akıllı telefon ve tabletlerin bir listesini derledik.

Akıllı Telefonlar

Tabletler

  • Galaxy Tab S7 Plus
  • Galaxy Tab S7
  • Galaxy Tab S6 Lite 2020
  • Galaxy Tab A8
  • Galaxy Tab A7 Lite

Katlanabilir Telefonlar

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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