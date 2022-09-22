Bu Site Güvenli Bağlantı Sağlamıyor Hatası ve Çözümü

İnternet günümüzün vazgeçilmez bir parçası oldu. Bazen internette dolaşırken bazı sitelere girdiğimiz zaman güvenli bağlantı sağlamıyor uyarısı ile karşılaşırız. Bugünkü yazımızda sizlere güvenli bağlantı sağlamıyor hatası ve çözümü hakkında bilgi vereceğiz.

Günlük hayatımızda birçok siteyi ziyaret ederiz. Bazen sitelerde sorunlar ile karşılaşırız. Bu sorunlardan en yaygın olarak karşımıza çıkanı ise bu site güvenli bağlantı sağlamıyor hatasıdır. Bu sorunun temel sebebi SSL sertifikasının güncel olmamasıdır. Nadiren de olsa bu hata kullanıcıların yaptığı basit dikkatsizliklerden de olabiliyor.

Bu sorun genellikle Google Chrome tarayıcısı kullanırken karşımıza çıkan bir sorundur. Basit birkaç yolu takip ederek bu hatayı ortadan kaldırabilirsiniz. Bu tamamen SSL sertifikasının güncellik durumu ile alakalıdır. Ancak farklı internet tarayıcılarını kullanırken bu sorunu yaşıyorsanız bu sorun sizden kaynaklanan bir sorundur. Bu yazımızda her iki hata sebebine yönelik çözüm önerilerinde bulunacağız.

Bu Site Güvenli Bağlantı Sağlayamıyor Hatası Nasıl Çözülür?

Sistem saat ve tarihini kontrol edin.

İnternet tarayıcınızın önbelleğini temizleyin.

İnternet tarayıcınızın uzantılarını devre dışı bırakın.

VPN bağlantınızı devre dışı bırakın.

İnternet tarayıcınızı güncelleyin.

İşletim sisteminizi güncelleyin.

Antivirüs yazılımınızı devre dışı bırakın.

Bilgisayarınız temel ayarlarını ve özellikleri kontrol ederek sorunların çözümüne bağlayabiliriz. İlk olarak saat ve tarih ayarlarınız güncel ve doğru olduğundan emin olmalısınız. Eğer ki saat ve tarih ayarınız güncel değilse, bu site güvenli bağlantı sağlamıyor hatası ile karşılaşabilirsiniz. Bunun için en güvenli yol olan İnternet Saati seçeneğini seçerek en doğru ve en güncel tarih ayarlarına kavuşabilirsiniz.

Bu sorunun yaşanmasının temel sebeplerinin başında ise bilgisayarınızda bekleyen güncellemelerdir. Özellikle internet tarayıcılarının güncel olmaması bu sorunun yaşanmasına neden oluyor. Düzenli aralıklarla hem internet tarayıcınızı hem de diğer güncellemelerinizi tamamlamalısınız.

Bu yolların yanı sıra, hem Antivirüs hem de VPN özelliğini devre dışı bırakmak sorunun çözümünde sizlere yardımcı olacaktır. Yukarıda sizlere önerdiğimiz tüm adımları deneyerek sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Çok karmaşık gibi görünse de, aslında oldukça basit bir işlemdir.

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