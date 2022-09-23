Bu Uygulama Apple’ın Dinamik Ada Özelliğini Android Telefonunuza Getiriyor!

Apple sonunda pek çok kişinin çirkin bulduğu çentik hakkında bir şeyler yapmayı seçti. Yeni iPhone 14 Pro modelleri, şirketin nedense “Dynamic Island” olarak adlandırdığı çok yönlü bir özellikle geliyor. Çeşitli uyarı, bildirim ve etkileşim türlerini ortaya çıkarmak için tasarlanmış. Ancak, Play Store’da herhangi bir Android akıllı telefonda benzer bir deneyim sunan ücretsiz bir uygulama var.

Jawomo tarafından geliştirilen DynamicSpot adlı yeni bir uygulama, Apple’ın Dinamik Ada özelliğini bir dereceye kadar taklit edebiliyor. Uygulama şu anda Play Store’da ücretsiz olarak mevcut ve Android cihazınızda çentiğin bulunduğu yere göre “adanın” konumunu ve boyutunu ayarlamanıza olanak tanıyor.

Ayrıca çok sayıda özelleştirme vaat ediyor. Ekranınızda ne tür bildirimlerin görüneceğini seçmenize olanak tanıyor. Ayrıca, DynamicSpot aynı anda iki açılır pencere bildirimi de gösterebiliyor. Uygulamanın ücretsiz sürümü sınırlı işlevlerle birlikte geliyor, ancak tam potansiyelini test etmek isterseniz 4,99 ABD doları ödeyip Pro seçeneğini alabilirsiniz.

Uygulamanın ücretli sürümünü kendimiz denemedik. Ancak Phonearena’da deneyen kişiler, daha fazla özelliğin kilidini açtığını öne sürüyor. Örneğin, kullanıcılara DynamicSpot’u kilit ekranında görüntüleme ve tek dokunuşla ve uzun basma eylemlerine erişme yeteneği veriyor.