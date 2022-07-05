Bug Ne Demek? Bug Ne Anlama Geliyor?

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber birçok yeni terim hayatımıza dahil oldu. Bu yeni kelimelerin başında ise Bug kelimesi yer alıyor. Sıkça duyduğumuz Bug, yazılımsal olarak sorunları dile getiren bir kelime olarak biliniyor. Bugünkü yazımızda sizlere Bug ne demek? Sorusuna cevap getireceğiz.

Özellikle oyun dünyasına hakim olan kişiler ve bilgisayar ile çok fazla uğraşanların sıklıkla duyduğu kelime olan Bug, İngilizce kökenli bir kelimedir. Kelime köküne baktığımız zaman “böcek” anlamına gelmektedir. Bug kelimesini ilk kullanan ise yakından tanıdığımız bir isimdir. Bug kelimesini ilk kez kullanan Thomas Edison tarafından dile getirilmiştir. Edison, teknik ve donanımsal açıdan işlevsiz olan bir şeyi tanımlamak için Bug kelimesini hayatımıza kazandırmıştır. 1800 yıllardan itibaren tekniksel sıkıntıları dile getirmek için Bug kelimesi kullanılıyor. Bug, aynı zamanda oyunlarda yazılımsal hataları dile getirmek için tercih ediliyor.

Bir bilgisayar içerisinde yer alan istemsizce oluşan yazılımsal hataları, eksikleri ve kayıpları genel olarak Software Bug olarak tanımlarız. Software sorunun ortadan kalkması için düzenlemeye ise “debugging” adı verilir. Eğer ki Bug durumu beklentinin üzerinde ve fazlaysa ciddi bir şekilde ilgilenilmesi gerekir. Bu işleme ise buggy adı verilir. Kısacası bir sistemin kusursuz olarak çalışması için bugsız olması gerekmektedir.

Bazı rivayetlere göre, Bug kelimesi geçtiğimiz yüzyılda bilgisayara kaçan bir böceğin sistemi çökertmesi sonucu ortaya çıkmıştır. 1947 yılında bilgisayar parçalarının arasına girmiş bir olan bir güve, Amerikan donanmasını bilgisayarının çökmesine neden olmuştur.

IP67 ve IP68 Nedir? IP68 ve IP67 Değerleri Ne Anlama Gelir?