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Akıllı telefon piyasasının güçlü aktörlerinden olan Oppo, pazardaki payını artırmaya devam ediyor. Kısa bir zaman önce A3x uygun fiyatlı telefonu ile gündeme gelen markanın şimdi de geliştirme aşamasında olduğu yeni telefonu belli oldu; Oppo A80 5G. Bütçe dostu Oppo A80 5G görüntüleri ortaya çıktı, işte yeni Oppo’nun bilinen özellikleri…

Bütçe Dostu Oppo A80 5G Görüntüleri Ortaya Çıktı, İşte Özellikleri

Oppo uygun fiyatlı telefon segmentinde geniş bir yere sahip. Markanın fiyat performans telefonları kullanıcılar tarafından oldukça beğenilmekte. Oppo, orta ve üst segment telefon kategorisinde de son derece başarılı cihazları pazara çıkarmakta. İçeriğimizin konusu ise daha çok giriş seviyesine hitap eden uygun fiyatlı Oppo A80 5G.

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Oppo’nun yeni uygun fiyatlı telefonu Oppo A80 5G’nin yeni görüntüleri ortaya çıktı ve bazı özellikleri ile fiyatı belli oldu. Ortaya çıkan bir rapordan edinilen bilgilere göre söz konusu telefon Oppo A3 Energy Edition’ın yeniden markalanmış hali olabilir. Çıkan görüntülere bakıldığında A3 Energy Edition’ın tasarımına benzer bir kamera kurulumu görünmekte.

Söz konusu görüntülerde yer aldığı üzere 2’li kamera sistemi LED halka ile çevrelenmiş ve oldukça estetik bir görünüm oluşturmuş durumda. Cihazın mor, siyah ve yeşil olacak şekilde 3 renk opsiyonu ile pazara çıkması bekleniyor; yeşil renk ise sadece global pazar için olabilir.

Gücünü MediaTek Dimensity 6300 İşlemciden Alacak

Oppo’nun yeni bütçe dostu telefonu MediaTek Dimensity 6300 çip seti ile gelmesi beklenmekte. Bununla birlikte cihaz, RAM kısmında 8 GB’lık LPDDR4X RAM ve depolama alanı kısmında ise 256 GB UFS 2.2 özelliklerine sahip. Ekran kısmına baktığımızda ise Oppo telefonun 6,67 inç büyüklüğünde 120 Hz tazeleme hızına sahip olduğu görülmekte. 1000 nit tepe parlaklık noktasına sahip olan ekranın HD+ çözünürlüklü bir panel ile gelmesi beklenmekte.

Oppo A80 5G kamera kısmına baktığımızda ikili arka kamera kurulumu yer aldığı görülmekte. 50 Megapiksel çözünürlüklü ana kamera ile gelen telefonda 2 MP’lik de ikincil kamera yer alıyor. Ön kamera ise 8 MP çözünürlüğe sahip. 5100 mAh kapasiteli bir batarya ile gelecek olan cihaz pil bakımdan oldukça güçlü diyebiliriz. Bununla birlikte A80 5G, 45 W SuperVOOC hızlı şarj özelliğine da sahip. Cihazın bir diğer özelliği ile suya ve toza karşı dayanıklı olması; bu kapsamda IP54 sertifikasına sahip.

Oppo A80 5G Fiyatı Ne Kadar?

Android 14 tabanlı ColorOS 14.0.1 işletim sistemi ile gelen A80 5G kendi segmentinde yer bulacak bir cihaz gibi görünmekte. Oppo fiyat performans telefonu kategorisine dahil olması beklenen telefonun fiyatı ise Avrupa’da yaklaşık 250 Euro seviyesinde olacak.