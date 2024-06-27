Ana Sayfa » Akıllı Telefon Bütçe Dostu Telefon Vivo T3 Lite 5G Özellikleri Açıklandı, İşte Detaylar! Akıllı Telefon Bütçe Dostu Telefon Vivo T3 Lite 5G Özellikleri Açıklandı, İşte Detaylar! Emine Emre 1 Görüntüleme

Vivo giriş seviyesi telefon kategorisine yeni bir cihaz daha ekledi. Rekabetçi fiyat politikasıyla bilinen Vivo, pazardaki payını gün be gün güçlendiriyor. Üst ve orta segment telefonlarının yanı sıra Vivo; uygun fiyatlı, giriş seviye telefon sınıfında da oldukça tercih edilen cihazlar üretiyor. Markanın yeni cihazı bütçe dostu telefon Vivo T3 Lite 5G özellikleri de bu kapsamda açıklandı. İşte Vivo’nun yeni telefonu hakkında merak edilenler…

Bütçe Dostu Telefon Vivo T3 Lite 5G Özellikleri Açıklandı

Vivo T3 serisine yeni bir telefon daha ekledi; Vivo T3 Lite 5G. Giriş seviye bir cihaz olan Vivo T3 Lite, çok üstün özelliklere gerek duymayan, günlük kullanım için basit bir cihaz isteyenler için uygun. Söz konusu telefon her ne kadar giriş seviyesi olsa da pek çok özelliği ile giriş seviyesinin üzerinde fakat fiyatı giriş seviyesi telefonlar kadar; belki de daha ucuz.

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Fiyat performans telefonu olarak da düşünülebilecek Vivo T3 Lite 5G özelliklerinden öncelikle işlemcisine bakalım… MediaTek Dimensity 6300 yonga setinden gücünü alacak olan cihazın RAM kısmında iki seçenek bulunuyor; 4 GB ve 6 GB. Depolama alana baktığımızda ise 128 GB alan görüyoruz ancak MicroSD kart ile bu alan 1 TB’a kadar artırılabilir durumda.

Ekran kısmına baktığımızda ise 6,56 inç büyüklüğünde 1612 × 720 çözünürlüğünde bir LCD panel ile gelen cihaz 90 Hz tazeleme hızı ve 840 nite kadar da parlaklık seviyesine sahip. Batarya, cihazın segmenti fark etmeksizin en önem verilen noktalardan biri ve bu bağlamda da Vivo T3 Lite 5G’nin 5000 mAh’lık güçlü bir batarya ile geldiğini söyleyebiliriz. Cihazın bataryası 15 W’lık da hızlı şarj desteğine sahip. Marka, pil konusunda 4 yıllık da bir batarya sağlığı garantisi vermekte.

Vivo T3 Lite 5G Fiyatı Ne Kadar?

İşletim sistemi tarafında ise Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 bulunmakta. Vivo T3 Lite 5G kamerası kısmında 50 MP’lik bir ana kamera, 2 MP’lik bir derinlik kamerası ile gelmekte. Selfie kamerası ise 8 MP’lik çözünürlük sunmakta.

Yazının başından beri uygun fiyatlı Vivo telefonlarından biri olduğunu söylediğimiz Vivo T3 Lite 5G fiyatı RAM büyüklüğüne göre değişiyor. Bu kapsamda fiyat listesini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

4 GB + 128 GB versiyonu: 125 dolar

6 GB + 128 GB versiyonu: 137 dolar

Vivo T3 Lite 5G Türkiye’ye Ne Zaman Gelecek?

Vivo T3 Lite 5G 4 Temmuz 2024 tarihinde Hint pazarında satışa sunulacak. Bununla birlikte cihazın ülkemiz pazarında satılıp satılmayacağı konusunda henüz bir açıklama bulunmuyor.

Vivo T3 Lite 5G’nin bütün özelliklerini liste halinde vermemiz gerekirse, şu şekilde sıralayabiliriz: