Büyük dosyalar ücretsiz olarak nasıl paylaşılır?

Ekleri e-posta yoluyla göndermek hızlı ve kolaydır, peki ya göndereceğiniz bu dosyalar çok büyükse?

Birçok e-posta istemcisi, gönderilebilecek dosyaların boyutlarına kısıtlamalar getirir ve teslim edilenler bile alıcının gelen kutusunu tıkayabilir. İyi haber şu ki, büyük dosyaları meslektaşlarınız, müşterileriniz veya arkadaşlarınızla tek kuruş ödemeden paylaşmanın birkaç yolu var.

Dosya aktarım hizmetiyle dosya gönderme

E-posta için çok büyük bir dosyayı göndermenin en bariz yolu, çok sayıda bulunan özel bir dosya aktarım sitesi kullanmaktır. Bunlar, alıcınızın bir e-postadan veya onlarla paylaşabileceğiniz bir bağlantı aracılığıyla indirebilmesi için bir web sitesine dosya yüklemenizi sağlar.

WeTransfer bu sitelerin en bilinenidir. Ücretsizdir, kaydolmanıza gerek yoktur ve bir seferde 2 GB’a kadar dosya gönderebilirsiniz. Dosyaları istediğiniz sıklıkta ve aynı anda 20 kişiye kadar karşıya yükleyebilir ve gönderebilirsiniz.

İndirme bağlantısı e-posta ile gönderilir ve yedi gün boyunca indirilebilir. Yoğun zamanlarda dosya yüklemek biraz yavaş olabilir, bu nedenle şirket, internet tıkanıklığının yoğun olduğu saatlerde önlemek için dosyaların sabahları veya işten sonra gönderilmesini önerir.

2 GB’den daha büyük bir şey göndermeniz gerekiyorsa, Send Anywhere benzer bir hizmettir, ancak bir bağlantı aracılığıyla 10 GB’a kadar veya alıcıların erişim için 6 basamaklı bir anahtar takmasını gerektiren varsayılan sistemini kullanarak sınırsız dosya boyutları paylaşmanıza olanak tanır.

Biraz daha güvenli bir şey istiyorsanız, Hightail‘i düşünün. Eskiden YouSendIt olarak bilinen bu, ücretsiz bir hesap için kaydolmanızı gerektirir, bu da onu tek seferlik transferler için WeTransfer ve MailBigFile’dan daha karmaşık hale getirir. Her dosya ayrıca ücretsiz planda 100 MB ile sınırlıdır, bu nedenle bu daha büyük aktarımlar için uygun değildir.

Ancak Hightail, güvenli veri şifreleme ve mobil ve masaüstü uygulama erişimi sunar. Özellikle hassas dosyalar hakkında endişeleniyorsanız, gidilecek dosya bu olabilir.

Yukarıdakilerin tümü, dosyaları ücretsiz olarak göndermenize izin verir, ancak genellikle daha büyük dosyalara, uzun vadeli dosya depolamaya ve diğer avantajlara izin veren ücretli planlar da sunar.

Bulut depolama kullanarak daha büyük dosyalar gönderin

Bunların hiçbiri çekici gelmiyorsa veya dosya boyutu sınırlamaları bir sorun teşkil etmiyorsa, dosyalarınızı paylaşmak için bir bulut depolama hizmeti kullanmak en kolayı olabilir.

Dropbox, Google Drive ve OneDrive, yüklediğiniz dosyaları paylaşmanıza izin verir ve alıcının kendi hesaplarının olmasını gerektirmez, ancak bunları göndermek için bir hesaba ihtiyacınız olacaktır.

Hepsi bir düzeyde ücretsiz depolama alanı sunar, ancak Google 15 GB’lık ücretsiz planıyla burada açık ara kazanandır – OneDrive ile 5 GB veya Dropbox ile 2 GB ile sınırlısınız.

Her üçü de masaüstü, iPhone ve Android için web erişimi ve uygulamalar sunar; bu nedenle, genel depolama sınırı içinde olduğunuz sürece dosya yüklemek ve paylaşmak için birçok yol vardır ve bireysel dosya boyutlarında herhangi bir kısıtlama yoktur.

Bu depolama sınırlarının yeterli olmadığını ve fiyatların genellikle şaşırtıcı derecede düşük olduğunu fark ederseniz, üçü de ücretli planlar sunar.

Apple’ın iCloud’u bile harekete geçiyor ve aslında dosya paylaşımı için kendi özel aracını sunuyor: Mail Drop.

Posta uygulamasında yerleşik olarak, dosyayı web’e yüklemek için iCloud’u kullanarak ve alıcının dosyayı indirmek ve dosyaya erişmek için kullanabileceği bir bağlantı oluşturarak çalışır. Alıcı Mail’i kullanmasa ve hatta bir Apple aygıtına sahip olmasa bile dosyaya erişmeye devam edebilir.

Alıcı Mail kullanıyorsa, dosya otomatik olarak e-postaya ek olarak indirilir ve normal ekten farklı değildir.