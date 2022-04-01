Canva Benzeri Uygulamalar

Popüler Canva, gerek işlevselliği gerekse basit kullanımıyla son derece övgü topluyor. Biz de bu yazımızda Canva’ya benzer uygulamaları sizler için bir araya getirdik. İşte Canva alternatifi en iyi uygulamalar…

RelayThat

İlk olarak RelayThat, tüm ana sosyal ağlar, 2000’den fazla Akıllı Düzen ve 350.000 ücretsiz fotoğraf için şablonlar sağlayan, kullanımı kolay bir uygulamadır. Karmaşık görüntü düzenleme araçları ve gelecekteki Instagram gönderilerinizi önceden planlama imkanı sunan harika bir Canva alternatifidir. RelayThat ile, çeşitli ağlar için çaba harcamadan üst düzey fotoğraflar oluşturabilirsiniz. Yalnızca birkaç öğe ekleyerek ve renk şeması kullanarak 20’den fazla farklı boyutta fotoğraf oluşturabilirsiniz.

Stencil

İkinci uygulamamız Stencil, kullanıcısının görsel içeriği çok hızlı bir şekilde oluşturmasına ve paylaşmasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir grafik aracıdır. Küçük işletmelerin, sosyal medya pazarlamacılarının ve blog yazarlarının sosyal medya gönderileri, içerik pazarlama görselleri, resim reklamlar, e-posta fotoğrafları vb. oluşturmak için görüntüleri önceden işlemesine olanak tanır.

Visme

Son derece iyi olan Visme yazılımı, özellikle işbirlikleri için oluşturuldu. Projeleri bir URL aracılığıyla yayınlayabilir ve paylaşabilirsiniz. Ayrıca, bir alıcı bunları bir masaüstü veya mobil cihazda görüntüleyebilir ve projeleriniz hakkında analiz ve ziyaretçi ölçümleri alabilirsiniz. Raporlar, çizelgeler, talimatlar vb. oluşturmak için binlerce şablon içerir. Ayrıca anatomi, iş, satış ve pazarlama, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, sağlık ve tıp, eğitim, konum, özgeçmiş, bilim ve teknoloji ile ilgili şablonları da seçebilirsiniz.

Easelly

Bu Canva alternatifi, farklı veri türlerini göstermek için tasarlanmıştır. Ürün ve hizmetleri sunmak için raporlar, eğitmenler, danışmanlar, reklam ve satış yöneticileri oluşturmak için çeşitli alanlardaki uzmanlar ve ayrıca öğrenciler tarafından raporlara, dönem ödevlerine ve tezlere ilginç renkli slaytlar eklemek için kullanılabilir.

PicMonkey

Canva alternatifi PicMonkey kullanımı kolay ve ücretsiz bir uygulamadır. Serbest modda PicMonkey, çekimleriniz için çerçeveler ayarlamanıza, bunlara efektler ve filtreler uygulamanıza ve çeşitli yazı tiplerini kullanarak başlıklar oluşturmanıza olanak tanır. Resimleri bir bilgisayardan, Dropbox’tan, Facebook’tan ve Flickr’dan yükleyebilirsiniz.

Pablo

Görüntü oluşturmak ve düzenlemek için kullanımı kolay bir araç arıyorsanız, ihtiyacınız olan şey Pablo olabilir. Pablo, sunulan resimleri kullanabileceğiniz ve kendi resimlerinizi yükleyebileceğiniz anlaşılır bir web sitesine sahip en iyi Canva alternatiflerinden biridir. Ayrıca, fotoğraflarınızın boyutunu değiştirebilecek, onlara ilginç filtreler ekleyebilecek ve hoş yazı tipleri seçebileceksiniz.

Desygner

Bir diğer uygulama olan Desygner, Canva’ya benzer bir arayüze sahiptir. Davetiyeler, afişler, kartlar, Facebook gönderileri, tweetler ve iş logoları oluşturmak için kullanabileceğiniz birçok ücretsiz fotoğraf ve şablona sahiptir. Ayrıca Desygner, fotoğrafları sürükleyip bırakmak için kolay bir yol sağlar. Nitekim fotoğrafları, yazı tiplerini, metinleri ve renkleri zahmetsizce değiştirebilirsiniz.

Gravit

Profesyonel bir grafik tasarımcı ya da yeni başlayan biri olmanız farketmez, Gravit herkes için uygundur. Bu fotoğraf düzenleme hizmeti birçok yeni özellik sunar ve profesyonel ve kişisel kullanım için tam teşekküllü iki platforma sahiptir. Ayrıca bu yazılımla ilgili en iyi şey, SVG düzenleme aracıdır. Deneyimsiz tasarımcıların kullanırken herhangi bir komplikasyon olmadan iyi sonuçlar almasına yardımcı olur. Bu platform aynı zamanda hoş ve sade bir tasarıma sahiptir.

WordSwag

Canva alternatifi WordSwag, ilginç grafik tasarımlar oluşturmak için harika bir uygulamadır. Bunu kullanarak, yazılı içeriği güzel tasarlanmış grafiklere dönüştürebilirsiniz. Ayrıca, WordSwag ile, yazdırmak için kullanabileceğiniz HD grafikler oluşturabilirsiniz. Özel bir logo ekleyip sonuçlarınızı Instagram, Facebook, Twitter ve Tumblr gibi çeşitli sosyal ağlarda paylaşabilirsiniz.

Crello

Canva alternatifi Crello, kısa sürede basit afişler oluşturabileceğiniz, kullanımı kolay bir yazılımdır. Kullanışlı ve iyi bir arayüze sahiptir. Crello’nun şirketi harika bir iş çıkardı ve 60 milyondan fazla fotoğraf, 11.000 şablon; 33 tasarım formatı ve 12.000 ücretsiz resim ve vektör sağlayan güzel bir görsel düzenleyici geliştirdi. Bu uygulama da Canva için en iyi alternatiflerden biridir.

GoDaddy Studio

Web barındırma devi GoDaddy tarafından sunulan GoDaddy Studio, Android için Canva’ya harika bir alternatiftir. Eskiden Over olarak biliniyordu, bu yüzden hala bu isimle anıldığını görebilirsiniz. GoDaddy Studio bazı konularda Canva’dan daha iyidir. Dikkat çeken bir şey, premium planın Canva Pro’dan çok daha ucuz olmasının yanı sıra; çalışmalarınızı sergilemek için kullanabileceğiniz mobil cihazlar için optimize edilmiş bir web sitesi de sağlamasıdır.

Adobe Spark

Canva alternatifi Adobe Spark, kullanıcıların gönderiler, sayfalar ve videolar oluşturmasına yardımcı olacak araçlar sunar. Adobe Spark Post, Canva’nın sunduğu işlevselliği en iyi şekilde yansıtır. Spark Post, kullanıcıların kolayca şablon oluşturmasına; tasarımlarına tema uygulamasına, metni kolayca yeniden boyutlandırmasına, animasyon efektleri eklemesine ve projelerine markalama yapmasına olanak tanır.

Design Wizard

Bir diğer uygulama olan Design Wizard; statik grafikler veya kısa videolar oluşturmak için kullanımı kolay bir Canva alternatifidir. Araç, çoğu sosyal medya varlığı için şablonların yanı sıra bazı belgeler ve sunum tarzı projeler de sunar. Düzenleyicinin içinde, statik bir grafik düzenleyici ve bir video düzenleyici arasında bir seçeneğiniz vardır. Design Wizardın tasarım özellikleri, “katmanlar” ve “çalışma yüzeyleri” gibi terminolojiye sahip Adobe araçlarına benzerdir.

Kriadl

Bir diğer uygulama olan Kriadl ile ilgili harika bir şey; Canva’nın aksine tasarım yapmaya başlamak için bir hesap oluşturmanıza gerek olmamasıdır. Sadece uygulamayı açın, ücretsiz bir şablon bulun ve üzerinde çalışmaya başlayın. Uygulamada çok çeşitli kategoriler vardır. Grafikteki görüntülerin arasında gezinebilir, görüntü ekleyebilir, arka planı değiştirebilir, metin ekleyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Posters

Son alternatifimiz Posters, sosyal medya profilleriniz; web siteniz, e-postalarınız veya çevrimdışı etkinlikleriniz için güzel posterler oluşturmak için Canva gibi harika bir uygulamadır. Canva’nın aksine bir hesap oluşturmadan veya oturum açmadan başlayabilirsiniz. Bu uygulamanın iyi özelliklerinden biri de çok sayıda ücretsiz şablonun mevcut olmasıdır.