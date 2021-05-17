Casio G Shock GBA900 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Casio, G-Shock serisinden yeni bir saat çıkardı ve cihaz, dijital ve analog bileşenlerin bir karışımı olarak adeta göz kamaştırıyor. Yeni Casio GBA900, onu çok yönlü bir egzersiz ve sağlık arkadaşı yapan çeşitli özelliklerle geliyor.

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Cihazdaki Bluetooth bağlantısı ile antrenman ilerlemenizi G-Shock Move uygulamasını kullanarak akıllı saate hızlı bir şekilde aktarabilirsiniz. Bu arada hemen belirtelim ki, G-Shock Move uygulaması Android ve iOS cihazlarla uyumlu.

Uygulama, saat tarafından izlenen adımları, koşu mesafesini ve diğer performans ölçümlerini görüntüleyebiliyor. Saat, bir kullanıcının fitness rejiminin birkaç yönünü izleyen yerleşik sensörlere sahip. İvmeölçerler ayrıca 5 alarm modu, şok ve su direnci, 48 şehirli dünya saati ve cihazı aydınlatan çift LED ışık gibi çeşitli özellikler bulunduruyor.

GBA900, klasik Casio G Shock görünümünü koruyor ancak 16,6 mm’lik ince bir kasaya sahip. Çoğunlukla çalışan veriler olmak üzere performans takibi için LCD arayüzünün üstünde bir analog kadran ile büyük bir 51.3 × 48.9mm saat yüzü sunuyor. Bunlar hız, koşu mesafesi, harcanan kalori ve tempo içeriyor. LCD’de günlük adım izleyici ve ayarlanabilir çoklu zamanlayıcı bulunuyor.

Casio GBA900 spor saati, akıllı giyilebilir cihazların ayırt edici özelliği olan bazı temel işlevlerden yoksun olarak satışa sunuluyor. Kan-oksijen veya kalp atış hızı sensörleri bulunmuyor. Cihaz, düşük fiyatlı bir fitness saati olduğu için 130 dolarlık bir fiyat etiketi taşıyor.