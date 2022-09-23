Günümüzde cep telefonlarının önemini bilmeyen yoktur hayatımıza ilk cep telefonu 1973 yılında Martin Cooper tarafından icat edilerek kullanılmaya başlandı. Türkiye’deki ilk cep telefonu görüşmesi ise 23 Şubat 1994 tarihinde kullanılmaya başlandı. Bugünkü yazımızın konusu ise cep telefonu taksitle nasıl alınır yöntemlerinden bahsedeceğiz.

Son zamanlarda cep telefonlarına gelen yüksek zamlardan ötürü kullanıcılar bir ürün alırken taksit seçeneğine gitmeye karar verir oldu. En çokta cep telefonlarında görülen bu işlem gitgide yaygınlaşmakta, gelelim yazımın konusuna cep telefonunu taksitle almak için birden fazla yöntem bulunmakta. Yöntemler şu şekilde;

Alışveriş kredisi kullanarak taksitle cep telefonu satın alma

İhtiyaç kredisi kullanarak taksitle cep telefonu satın alma

Faturaya ek kampanyalardan taksitle cep telefonu satın alma

Senet ile borçlanarak taksitle cep telefonu satın alma

Ticari kredi kartı kullanarak taksitle cep telefonu satın alma

Yukarıda ki belirttiğimiz maddeler üzerinden cep telefonunuzu taksitli bir şekilde satın alabilirsiniz. Lakin tüm satıcılar iyi niyetli olmayabilir bunun için güvenilir ve kurumsal markalardan ürün satın almaya özen gösterin.

4. maddede belirttiğimiz senet ile borçlanarak satın alma tercihini pek önermiyoruz. Geçmiş dönemlerde kullanılan bu yöntem günümüzde pek kullanılmamakta. Şunu da belirtmek isteriz ki faturaya ek olarak taksitlendirdiğiniz cep telefonlarınızın ücretlerine bir miktar fark ücret konduğunu bilmenizi isteriz.

Vatandan Taksitle Telefon Nasıl Alınır?

Vatan Bilgisayarda 5.000 TL üzerindeki cep telefonlarında maksimum 3 ay, 5.000 TL altındaki cep telefonlarında maksimum 10 ay vadeli olarak taksit seçeneği sunulmaktadır.

Teknosa’dan Taksitle Telefon Nasıl Alınır?

Teknosada, 201-750 TL için 3 taksit, 751-3000 TL için 6 taksit, 3001-5.000TL arası 9 taksit ve 5000 TL üzeri alışverişler için 12 taksit imkanı sunulmaktadır.

Media Markt Taksitli Telefon Nasıl Alınır?

Media Markt’tan taksitli cep telefonu almak istiyorsanız cep telefon ve seçili aksesuarları, Vodafone GSM numaranızın üzerine, faturanıza ek 12 aya varan vadeler ile satın alabilirsiniz.

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