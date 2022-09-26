İnternet üzerinde gezinirken ebeveynler çocuklarının uygunsuz sitelere girmesini istemez. Bunun için ya denetimli olarak onu gözetmelisiniz yada yapacağınız küçük ayarlarla bu sitelere girişi engelleyebilirsiniz. Bugünkü yazımızda sizlere cep telefonundan uygunsuz sitelere girmeyi engelleme yolları hakkında bilgi vereceğiz.

Cep telefonların insanların hayatında önemli bir yere sahip oldu. Günlük hayatımızda birçok işimizi akıllı telefonlar sayesinde gerçekleştirebiliyoruz. İnternet ile bağlı olduğumuz zamanlar cep telefonları ile yeni bir dünyaya giriş yapabiliyoruz. 7’den 70’e herkes cep telefonlarını kullanıyor. Özellikle küçükler internet üzerinde çok fazla zaman geçiriyor. Bir ebeveyn olarak çocuğunuzun hangi sitelere girmesini belirlemek istiyorsanız bu yazımızda sizlere önemli ipuçları vereceğiz.

Günümüzde çocuklar ailelerindeki bireylerin çalışması nedeniyle cep telefonlarında oldukça fazla vakit geçiriyor. Özellikle küçük çocuklar istemeden de olsa zararlı sitelere giriş yapabiliyor. Bunun için ebeveynlerinin başlarında durmasına gerek yok. Cep telefonunda yapacağınız küçük ayarlarla beraber çocukların uygunsuz sitelere girişini engelleyebilirsiniz.

Uygunsuz Site Engelleme Nasıl Yapılır?

Bu işleme başlamadan önce ilk olarak bağlı olduğunuz WiFi’den çıkış yapmanız ve bu WiFi ağını tamamen unutmanız gerekmektedir. Bu işlem oldukça önemlidir, çünkü bu işlemi gerçekleştirmezseniz engelleme işlemi olmayacaktır.

Şifre kısmına wifi “şifrenizi” girin ardından “gelişmiş seçenekleri” göster deyin. IP ayarları yazan yere DHCP olan kısmı “STATİK” olarak değiştirin. Şimdi sırasıyla;

IP Adresi Kısmına: 192.168.X.Y

X Kısmına büyük çoğunukla 2 yazılır. Eğer 2 yazdığınız halde kabul etmiyorsa, modem markanıza göre uygun olanı yazabilirsiniz. Y Kısmına ise kafanıza göre 1-254 arasında bir sayı verebilirsiniz. IP Kısmına örneğin: 192.168.2.225 veya 192.168.1.225

Ağ Geçidi: Eğer yukarıda IP Adresi kımına X’i 1 olarak yazdıysanız 192.168.1.1 yazın, eğer X’i 2 aldıysanız 192.168.2.1 yazın.

Ağ Önek Uzunluğu: 24

DNS 1 ve DNS 2 Kısmına Alttakiler yazın ve BAĞLAN deyin.

77.88.8.7

77.88.8.3

Tüm bunları gerçekleştirdikten sonra ise işlemin doğrulunu test etmek için YouTube gibi uygulamaları açın ve deneyin. Eğer bu işlemi sıfırlamak istiyorsanız, ilk başta olduğu gibi WiFi’yi unut diyerek hiçbir işlem yapmadan sadece şifre yazarak bağlanın. Böylece ilk baştaki haline döndürmüş olursunuz.

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