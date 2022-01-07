CES 2022’nin En İyi Dizüstü Bilgisayarları

CES 2022 devam ediyor ve harika cihazlar da görücüye çıkıyor. Biz de bu yazımızda bu yıl Tüketici Elektroniği Fuarına damga vuran dizüstü bilgisayarları bir araya getiriyoruz. İşte CES 2022’nin en iyi dizüstü bilgisayarları…

Asus TUF Gaming F15 ve F17

Asus’un yeni dizüstü bilgisayar serisi Intel’in 12. Nesil Intel Core i7-12700H işlemcisine ve Nvidia RTX 3060 GPU’ya kadar olan yongalar sunan; TUF F15 ve F17 dizüstü bilgisayarlarla başlayalım. Her biri 16 GB’a kadar DDR5 4800 MHz bellek ve 4 TB PCIe 4.0 SSD ile geliyor.

Her iki boyut da 1440p 165Hz ekran veya etkileyici 300Hz sunan; 1080p seçeneği arasında seçim yapmanızı sağlıyor. Bağlantı noktalarına gelince; bir Thunderbolt 4.0 yuvası, bir USB 3.2 Gen 2 Tip-C bağlantı noktası ve bir USB 3.2 Gen 1 Tip-A bağlantı noktası var.

Lenovo Legion Pro ve Legion 5i Pro

Şirket, Legion 5 Pro serisinden başlayarak yaklaşan yeni modeller hakkında daha fazla bilgi paylaştı. Hem Legion 5 Pro hem de Legion 5i Pro, 16 inç ekranı çevreleyen ince çerçevelerle minimalist bir tasarıma sahip. Ayrıca HD web kamerasını barındıran üst çerçeve üzerinde de bir çıkıntı var.

Dizüstü bilgisayarlar basit ve zarif bir tasarım sunsalar da; Lenovo yine de dizüstü bilgisayarın geri kalanıyla iyi uyum sağlayan; arkadan aydınlatmalı bir RGB klavye de ekliyor. Lenovo, daha düşük gürültü seviyelerini korurken sıcaklıkları optimize etmek için soğutma sistemini de güncelledi.

Dizüstü bilgisayarlar, uyarlanabilir yenileme hızları ve 3 ms tepki süresi sunan; 16 inç 240 Hz WQHD+ ekrana sahip. Bir IPS panelinin kullanılması, çarpıcı görselleri ve geniş bir renk gamını garanti ediyor. Ekran VESA Display HDR 400 sertifikalı ve genellikle IPS panellerin sunduğu; geniş görüntüleme açılarıyla birlikte 500 nit’e kadar parlaklık vaat ediyor.

TCL Book 14 Go

Book 14 Go, TCL’nin ilk dizüstü bilgisayarı olarak karşımıza çıkıyor. 1.366 x 768 piksel çözünürlüğe (60 Hz) sahip 14,1 inçlik bir ekrana sahip. Bir video görüşmesine atlamanız gerekiyorsa 720p video kamerayı; ayrıca stereo hoparlörleri (2x 1W) ve dahili mikrofonu kullanabilirsiniz.

Bu dizüstü bilgisayar, yeni Gen 3 yongası yerine eski Snapdragon 7c yonga setini (8 nm) temel alıyor. Ancak bunun okul için uygun fiyatlı bir dizüstü bilgisayar olması gerekiyordu. Nisan-Haziran çeyreğinde belirli bölgelerde 350 dolar karşılığında piyasaya çıkacak.

İşlemci 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama ile eşleşiyor. Daha fazla depolama alanına ihtiyacınız varsa tam boyutlu bir SD kart yuvası var. Hızlı olmayacak, ancak bu bir oyun dizüstü bilgisayarından çok bir Chromebook alternatifi de diyebiliriz.

Asus TUF Gaming A15 ve A17

A15 ve A17 ise Team Red’e bağlı kalıyor ve AMD’nin; Ryzen 6800H işlemcisi ve Nvidia 3050 Ti GPU ile maksimuma çıkıyor. Aynı 16 GB DDR5 RAM ve 4 TB PCIe 4.0 SSD seçeneklerine ve aynı 144 Hz ve 165 Hz ekran türlerine sahip olacaksınız.

A15 ve A17, Thunderbolt 4.0 ve USB 3.2 Gen 2 yuvalarını bırakıyor. Ayrıca bunun yerine onları iki USB 3.2 Gen 1 Tip-C bağlantı noktası; bir HDMI 2.0b bağlantı noktası ve bir Gigabit Ethernet jakı ile değiştiriyor.

MSI Stealth GS77 and GS66

MSI’nın yeni bilgisayarları; 15,6 inç (GS66) ve 17,3 inç (GS77) modellerin; her ikisi de yeni duyurulan mobil RTX 3080 Ti ve RTX 3070 Ti ile birlikte; 12. nesil Intel H serisi işlemcilerle geliyor. Bu arada MSI, özelliklerin dışında; daha iyi dayanıklılık için menteşeyi ekranın ortasına taşıdı ve klavyeyi geliştirdi. Genel olarak MSI, tuşların daha ince bir sayısal tuş takımı ile; yaklaşık %8 daha büyük olduğunu söylüyor. MSI, 2022 serisinin tamamı için geçerli olan dokunmatik yüzeyin boyutunu da artırdı.

Kilitlenmemiş Core i9 sistemleri; sıvı metal soğutmadan yararlanacak. Ancak diğer modeller geleneksel bir soğutma çözümü kullanıyor. GS77 ve GS66 için fiyatlar sırasıyla 1.799 dolar ve 2.499 dolardan başlıyor ve MSI; üç ekran seçeneği vaat ediyor: 360Hz’de Full HD, 240Hz’de 1440p ve 120Hz’de 4K.

Asus TUF Gaming Dash F15

Maksimum çip seçeneklerini; 12. nesil Intel Core i7-12650H CPU ve Nvidia RTX 3070 grafik kartına yükseltirken; 32 GB’a kadar DDR5 4800 MHz RAM ve 4 TB PCIe 4.0 SSD ile donatabilirsiniz.

Thunderbolt 4.0 bağlantı noktası ve 165Hz 1440p ekran veya 300Hz 1080p ekran için seçenekler var. Ayrıca Asus, cihazın ince ve hafif olduğunu söylüyor; ancak bu, 15 inçlik bir oyun dizüstü bilgisayarını tanımladığımızda biraz göreceli olsa gerek. Bu arada tüm cihazlar bu çeyrekte satışa çıkacak.

Lenovo Yoga 7i

Yoga 7i orta seviye model olarak karşımıza çıkıyor. 14 ve 16 inç iki ekran modeli vaat ediyor. O da 16 inçlik modelde sayısal tuş takımına sahip; yeni yuvarlak estetik ve uçtan uca klavyeyi aldı. Bu arada iki renk mevcut: Fırtına Grisi ve Taş Mavisi. Yoga 9i gibi, Yoga 7i dokunmatik yüzeyde daha büyük ve daha iyi bir yüzey alanına sahip.

Intel 12. nesil CPU’lar, DDR5 RAM ve PCIe 4 ile birlikte dahil edildi ve bağlantı artık tam boyutlu bir HDMI bağlantı noktasıyla birlikte; Thunderbolt 4 bağlantı noktasına sahip; iki USB-C ve 16 inç modelde iki USB-A bağlantı noktası içeriyor. Ayrıca kablosuz bağlantı da Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.2‘ye sahip. Bu arada web kamerası artık Full HD’dir ve yüz tanıma için kızılötesi sağlıyor. Cihazın fiyatı ise 950 dolardan başlıyor.

Raider GE76 ve GE66

MSI, bu bilgisayarlarla da çok şey vaat ediyor. Stealth serisi, güçlü, ince ve hafif bir oyun dizüstü bilgisayarı isteyenler için; Raider serisi ise yalnızca oyun oynamaya odaklananlar için tasarlandı. Ayrıca daha büyük bir kasa ve termal iyileştirmeler ile MSI, 2022 modellerinin kilidi açılmış Core i9 konfigürasyonlarında sıvı metal soğutma çözümünün yardımıyla hız aşırtma yoluyla 220W gücü destekleyebileceğini söylüyor.

Stealth serisi gibi, 17,3 inç Raider GE76 ve 15,6 inç Raider GE66’yı 32 GB RAM ile birlikte Core i9-12900HK ve RTX 3080 Ti‘ye kadar yapılandırabilirsiniz. Bu arada cihazları, Raider GE76 için 1.599 dolar ve Raider GE66 için 2.249 dolardan başlayan fiyatlarla Stealth serisiyle aynı ekranlarla da yapılandırabilirsiniz.

Lenovo Legion 5 ve Lenovo Legion 5i

Lenovo’nun duyurduğu 5 Pro/5i Pro dizüstü bilgisayarın yanı sıra; yakında çıkacak olan Lenovo Legion 5 ve 5i hakkında da uzun uzun konuştu. Bu dizüstü bilgisayarlar, öncekilerden daha hafif olacak. Ayrıca Lenovo, bunları performans ve değeri bir araya getiren çok yönlü mükemmel bilgisayarlar olarak tanımlıyor.

Legion 5/5i serisi, ince çerçeveler ve bir üst web kamerası çıkıntısı dahil olmak üzere; yukarıda açıklanan Pro dizüstü bilgisayarlara çok benzer bir tasarıma sahip. Lenovo, kullanıcılara artık %33 daha sessiz tuş vuruşları vaat eden yerleşik Legion TrueStrike klavye için 4 bölgeli RGB klavye veya basit beyaz arka aydınlatma arasında seçim yapma imkanı sunuyor.

Asus ROG Flow Z13

Yeni ROG Flow Z13 bir çeşit Microsoft Surface rakibi ama Surface ürünlerinden daha yüksek güç ve daha iyi oyun isteyenlere yöneliktir. XG Mobile ile de çalışan, çıkarılabilir klavyeli 13 inçlik bir tablet, Windows, taşınabilirlik ve gücün kesiştiği noktada yaşayan insanlar için harika bir alternatif gibi görünüyor.

LPDDR5, PCIe 4 SSD gibi Intel’in 12. nesil yonga setlerine eşlik eden tüm özelliklerle birlikte bir Intel Core i9-12900H CPU’ya kadar yapılandırılabilir – yükseltilebilir! Tabiki Thunderbolt 4 ve WiFi 6E de bu bilgisayarda bulunuyor. Temel model 1920 x 1200 piksel çözünürlükte 120Hz tazeleme hızına sahip ekranla gelir ve 4K UHD çözünürlükteki 60Hz yenileme hızına sahip bir versiyon seçeneğiniz var.

Lenovo Yoga 9i

Yoga 9i, serinin amiral gemisi ve yedinci neslinde birçok önemli güncelleme ile geliyor. Hem ekranın hem de kasanın kenarlarında en belirgin olan yeni yuvarlak tasarım estetiğini içeriyor. Storm Grey ve Oatmeal adlı iki renk seçeneğiyle geliyor.

Bu sadece yeni bir görünüm değil, aynı zamanda dizüstü bilgisayarı rahatsız edici kenarlardan kurtarıyor. Yeni uçtan uca klavye; sağ tarafta bir dizi tek tıklama işlev tuşu ve alt noktayı bir parmak izi okuyucusu alıyor. Ekran, üst ve yan taraflarda minimum çerçeve ile 16:10 en boy oranı kullanıyor; ve dokunmatik yüzey önceki modellere göre %45 daha büyük.

Ekran seçenekleri arasında 16:10 14 inç Full HD+ (1.920 x 1.200) IPS; 2.8K (2.880 x 1.800) OLED ve 4K+ (3.840 x 2.400) OLED paneller var. Bağlantı, tek USB-C 3.2 ve USB-A 3.2 bağlantı noktaları; Thunderbolt 4 bağlantı noktalarına sahip iki USB-C’nin yanı sıra Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.2‘ye yükseltilen kablosuz bağlantıyla geliyor. Son olarak, daha yüksek çözünürlüklü video ve yüz tanıma sağlayan; yeni bir Full HD kızılötesi hibrit web kamerası var. Cihazın fiyatı 1400 dolar.

Asus ROG Zephyrus G14

Asus ROG Zephyrus G14, AMD Advantage ortak programının bir parçası olarak yeni bir işlemci lansmanı için bir kez daha AMD’nin ilgi gören ürünü olarak karşımıza çıkıyor.

Bu durumda, küçük oyun dizüstü bilgisayarları için AMD’nin yeni Ryzen 9 6900HS düşük güçlü/yüksek performanslı CPU’sunu ve aynı düşük güç/yüksek performans katmanını hedefleyen yeni mobil GPU’lar olan AMD Radeon RX 6700S veya RX 6800S‘yi kullanıyor. Pek çok üreticinin yaptığı gibi, ince tasarımın içine sıkışmış işlemcileri soğutmak için buhar odaları ve sıvı metal içeriyor.

Yeni bir seçenek, varsayılan 1080p 450 nit 144Hz modeli olmasına rağmen, tam P3 renk gamına sahip 120Hz 1440p sınıfı 500 nit ekran vaat ediyor. Daha iyi web kameraları ve güncellenmiş bir komuta merkezi de dahil olmak üzere, ezberden biraz daha fazla yenileme oluşturan diğer rastgele tasarım ince ayarları var.