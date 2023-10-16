ChatGPT vs Bing Chat vs Google Bard: Karşılaştırmalı Bir Analiz

ChatGPT, Bing Chat ve Google Bard gibi üretici yapay zeka modelleri, kullanıcı girdisine dayalı olarak insan benzeri metin yanıtları oluşturabilen mevcut yapay zeka teknolojileri dalgasının bir parçasıdır. Bu modellerin kendilerine özgü özellikleri ve uygulamaları vardır.

Öncelikle bu yapay zekaların hiçbirinin düşünemediğini belirtmek önemlidir. Bunlar yalnızca öğrendiklerine dayanarak kelimeleri ve cümleleri birbirine bağlamak üzere eğitilmiş algoritmalardır. Bu üretken modeller tarafından hiçbir eylem gerçekleştirilmiyor. Sadece işlenmiş girdiye dayalı bir çıktı üretiyorlar.

Aynı şekilde, bir yapay zeka raydan çıkıp kullanıcıya hakaret etmeye başladığında, bunun nedeni gerçekten kızgın duygular beslemesi değildir. İnternet uçsuz bucaksız bir yer ve yıllar önce pek çok çarpıcı şeylere tanık olduğumuzu düşündüğümüzde bile, bir yapay zekayı çevrimiçi ortamda kullanıcı tarafından oluşturulan içerik üzerinde eğitmek, eninde sonunda internetin olumsuz köşelerini bulmalarına ve bunlardan bir şeyler öğrenmelerine yol açacaktır.

GPT nedir?

Çeşitli sohbet botları hakkında konuşmadan önce, Generative Pre-trained Transformers‘ın (GPT) ne olduğunu bilmek önemlidir. Bunlar OpenAI tarafından geliştirilen, büyük miktarda metin verisi üzerinde eğitilen ve doğal dil işleme (NLP) görevleri için ince ayarlanmış bir dil modelleri ailesidir.

GPT’nin GPT-4 olarak adlandırılan en son sürümü Bing Chat‘e güç veriyor ve ChatGPT Plus ile erişilebiliyor. OpenAI henüz bu konuda çok fazla ayrıntıya girmedi, ancak AI metin oluşturma çılgınlığını başlatan ve ChatGPT’ye güç veren GPT-3.5, İngilizce Wikipedia, kitaplar ve web taramasından toplanan 570 GB düz metin üzerinde eğitildi.

İşte üçünün ayrıntılı bir karşılaştırması:

1. Temel ve Eğitim Verileri:

ChatGPT: ChatGPT, OpenAI’nin Generative Pre-trained Transformer (GPT) modelleri tarafından desteklenmektedir. En son sürüm GPT-4 iken, GPT-3.5 yaygın olarak erişilebilen bir öncüldür. Bu modeller İngilizce Wikipedia, kitaplar ve web taraması gibi kaynaklardan elde edilen çok miktarda metin verisi üzerinde eğitilmiştir.

Bing Chat: Bing Chat, temel dil modeli olarak ChatGPT’ye benzer GPT-4’ü kullanır. Kullanıcılara kaynak ve ek bilgi sağlamak için daha geniş internete erişme yeteneğine sahiptir.

Google Bard:Google Bard, Google’ın LaMDA ve Transformer modellerine dayanan farklı bir teknoloji yığınına dayanır. Google’ın yapay zeka destekli metin oluşturma yaklaşımını temsil eder. Başlangıçta rekabetin gerisinde kaldığı düşünülüyordu ancak önemli gelişmeler kaydetti.

2. Kullanılabilirlik ve Erişim:

ChatGPT: ChatGPT, OpenAI’nin web sitesinde kullanıcılar tarafından ücretsiz olarak erişilebilir. Ayrıca ek özellikler sunan bir ChatGPT Plus aboneliği de vardır.

Bing Chat: Bing Chat, kullanıcılar tarafından ücretsiz olarak erişilebilir ve kaynak bilgilere internet erişimi sağlar. Ancak, kötüye kullanımı önlemek için belirli günlük kullanım limitleri vardır.

Google Bard: Google Bard, Avrupa Birliği de dahil olmak üzere çeşitli bölgelerdeki kullanıcılar için kullanılabilirliğini genişletti. Ücretsiz olarak erişilebilir ve belirli akıllı telefonlarda Google Asistan’a entegre edilmiştir.

3. Yetenekler ve Kullanım:

ChatGPT: ChatGPT, metin oluşturma, içerik fikirleri ve düzeltme okuması dahil olmak üzere bir dizi görev için uygundur. Çeşitli yazma ve iletişim ihtiyaçları için çok yönlü bir araçtır.

Bing Chat: Bing Chat, kullanıcılara kaynak ve bilgi sağlamak için daha geniş internete erişebildiğinden özellikle araştırma için kullanışlıdır. Ayrıca yaratıcı, dengeli veya kesin yanıtlar için farklı konuşma stilleri sunar.

Google Bard: Google Bard araştırma, yazma ve düzeltme görevlerinde mükemmeldir. Kodlama konusunda yardımcı olabilir ve gerçekleri kontrol etme ve bilgi doğruluğu konusunda önemli gelişmeler kaydetmiştir.

4. Güvenlik ve Yanlış Bilgilendirme:

ChatGPT: ChatGPT genellikle çeşitli uygulamalar için güvenli kabul edilir. Ancak, eğitim verileri son olayları içermediği için gerçek zamanlı veya güncel bilgi sağlamayabilir.

Bing Chat: Bing Chat, kötüye kullanımı önlemek için günlük sohbet sınırları koyarak riskleri azaltmayı amaçlamaktadır. Kullanıcıların bilgileri doğrulamasına olanak tanıyan kaynaklar sağlar.

Google Bard: Google Bard, yanlış bilgi ve doğruluk kontrolünü ele almak için iyileştirmelerden geçti. Artık Google Asistan ile entegre olarak kullanılabilirliğini artırıyor.

5. Kullanım Alanları:

ChatGPT: Metin oluşturma, içerik oluşturma ve beyin fırtınası için uygundur. E-posta taslağı hazırlama ve genel yazma görevleri için idealdir.

Metin oluşturma, içerik oluşturma ve beyin fırtınası için uygundur. E-posta taslağı hazırlama ve genel yazma görevleri için idealdir. Bing Chat: Araştırma ve internetten bilgiye erişim için en iyisidir. Kullanıcıların sorgularıyla ilgili kaynakları ve ayrıntıları bulmalarına yardımcı olabilir.

Araştırma ve internetten bilgiye erişim için en iyisidir. Kullanıcıların sorgularıyla ilgili kaynakları ve ayrıntıları bulmalarına yardımcı olabilir. Google Bard: Araştırma, yazma, kodlama ve düzeltme için çok uygundur. İnsan benzeri metin oluşturmak ve çeşitli görevlere yardımcı olmak için güvenilir bir araç haline gelmiştir.

Hangisini kullanmalısınız?

ChatGPT, Bing Chat ve Google Bard arasındaki seçim, özel ihtiyaçlarınıza ve önceliklerinize bağlıdır. Google Bard, doğruluk ve kullanılabilirlik alanındaki iyileştirmeleriyle rekabet üstünlüğü kazanmış ve çeşitli görevler için güçlü bir seçim haline gelmiştir. ChatGPT çok yönlü ve erişilebilir bir seçenek olmaya devam ediyor. Bing Chat araştırma için idealdir ancak belirli sınırlamaları ve kullanım kısıtlamaları vardır. Nihayetinde, seçiminiz gerçekleştirmeyi amaçladığınız görevlere ve her platformun özellikleri ve sınırlamaları ile ilgili konfor seviyenize uygun olmalıdır.