ChatGPT’ye Dosya Yükleme ve Analiz Etme Özelliği Geldi!

Günümüzün en popüler yapay zeka robotu ChatGPT, her geçen gün özelliklerini artırmaya devam ediyor. Yapılan yeni güncelleme ile ChatGPT Plus kullanıcıları dosya yükleme ve analiz etme özelliklerinden yaralanabilecek.

OpenAI şu anda ChatGPT Plus kullanıcılarının yenilikleri deneyimleyebileceği özellikleri beta sürümünde kullanıma açacak. Gelen beta sürümünde kullanıcılar dosya yükleme ve bunları analiz ederek karşılaştırma özelliklerinden faydalanabilecek. Temel olarak, kullanıcılar GPT-4 açılır menüsünden Bing ile Gözat gibi modları seçmek zorunda kalmayacaklar bunun yerine bağlama göre kullanıcının ne istediği tahmin edilecek.

Ayrıca yeni gelen Gelişmiş Veri Analizi özelliğine sahip olan ChatGPT Plus aboneleri, sistem içerisine dosya yükleyebilecek. Dosya yüklemesi ve analiz aşaması kullanıcıların sadece birkaç dakikasını alacak. İşlem tamamlandıktan sonra ChatGPT, çıkan verileri özetlemek, soruları yanıtlamak ve görselleştirmek gibi farklı seçenekleri yapabilecek.

Yeni özellik sadece metin dosyalarında değil görüntü dosyalarında da işe yarayacak. Önümüzdeki günlerde ChapGPT özelinde birkaç yeniliğin daha kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.

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