Galaxy S24 Serisinde Bizleri Ultra HDR Bekliyor!

Uzun zamandır sızıntı haberleri ile teknoloji dünyasını meşgul eden Galaxy S24 serisinden yeni bilgiler gelmeye başladı. Galaxy S24 modeli, fotoğraf ve albümlerde Ultra HDR desteği sunacak.

Önümüzdeki yılın merakla beklenen telefonlarını başında gelen ve yer geçen gün hakkında yeni bilgiler çıkan Galaxy S24 modeli, gündemde kalmaya devam ediyor. Uzun zamandır çıkan sızıntı haberleri ile birçok özelliğini belli eden model için bugün yeni bir sızıntı haberi daha paylaşıldı. Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra modellinde bizleri Ultra HDR desteği bekleyecek.

Android 14 güncellemesi ile beraber karşımıza çıkan Ultra HDR özelliği, uyumlu cihazlar üzerinden HDR görüntü ve videoları orijinal HDR formatında kullanılabilmesine olanak sağlayacak. Bu özellikle gelecek olan amiral gemisinde halihazırda kullanılıyor.

Galaxy S24 serisi için mevcut söylentiler, bir önceki modelden %42 daha yüksek 2.500 nite kadar parlaklık sunan LTPO M13 panelden destek alacağı yönünde. Bu noktada HDR deneyiminin parlaklık ile doğru orantılı olduğunu belirtmekte fayda var. Dolayısıyla Samsung, özelliği yeni akıllı telefonlarında ön plana çıkartabilir.

Birçok özelliği belli olan ve merakla beklenen Galaxy S24 modelinin 2024 yılının ilk çeyreğinde teknoloji dünyası ile buluşması bekleniyor.

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