Chrome İçin En İyi Reklam Engelleme Eklentileri 2022

Karşınıza çıkan reklamlar artık sinir bozucu hale gelmeye başladıysa bu yazıyı okumadan geçmemelisiniz. Çünkü Chrome üzerinde reklam engelleme eklentileri bulunuyor. Biz de bu yazımızda en iyi reklam engelleme eklentilerini sizlerle paylaşıyoruz.

AdBlock

AdBlock reklam engelleyicisini masaüstü bilgisayarlar için tarayıcı uzantısı olarak, Android ve iOS içinse uygulama olarak sunar. Testlerde Daily Mail ve Orlando Sentinel gibi haber sitelerinin duvar kağıdı, banner ve açılır pencere reklamlarını devamlı engelleyerek başarılı bir performans gösterdi. Özellikle de YouTube’daki video reklamlarını engellemiş olması büyük bir başarı (çoğu reklam engelleyici bunu yapamıyor).

Private Internet Access MACE

MACE’i kullanırken kendinizi güvende hissedersiniz çünkü sizi internetteki diğer tehditlerden de koruyan güvenlik özelliklerine sahip. Mesela reklamcıların, internet faaliyetlerinizi takip etmesine engel oluyor. Bu sayede gizli verileriniz toplanıp üçüncü taraflara satılamıyor. Bunun bir diğer getirisi, bir sitede baktığınız bir ürünün reklamını, durmadan başka sitelerde görmek zorunda kalmamanız. PIA uygulamalarının Türkçe kullanılabilmesi de artı özelliklerinden biridir.

Opera Browser

Eğer kullanımı kolay bir program arıyorsanız, Opera tarayıcının internet kullanımınızı daha iyi hâle getiren gömülü bir reklam engelleyicisi vardır. Yani ek uzantı ya da program indirmeniz gerekmez. Reklamları otomatik olarak engellemek için arama çubuğundaki kalkan simgesine tıklamanız yeterlidir. Ayrıca bu uygulamanın malware’li sitelere engel olma gibi temel gizlilik ve güvenlik özellikleri de var. Eğer internetteki hareketleriniz sizi gözetleyen reklamcıların ellerine geçmesin istiyorsanız, tracker engelleme seçeneğini de etkinleştirebilirsiniz.

AdBlock Plus

AdBlock Plus, Google Chrome’un yanı sıra Firefox, Safari, Edge ve Opera tarayıcılarında da kullanılabilen en popüler reklam engelleme eklentilerinden biridir. Yalnızca reklamları engellemekle kalmayan AdBlock Plus, kötü amaçlı yazılım ve sosyal medya butonlarını filtreleme gibi diğer birçok seçeneğe sahip. Eklenti içerisinden ek engelleme listeleri seçebilir, özel filtreler ayarlayabilir ve favori sitelerinizi beyaz listeye alabilirsiniz.

Windscribe R.O.B.E.R.T.

Windscribe R.O.B.E.R.T. reklamları ve diğer birçok tehdidi engelleyebilen, ayarlanabilir bir güvenlik aracıdır. R.O.B.E.R.T. reklamlarla birlikte sayfalardaki kategorileri de engellemenize izin veriyor. Bu özellik çocuklarının kazara kumar ya da porno sitelerine girmesini istemeyen ebeveynler için çok kullanışlı. Reklamları durdurmanın yanı sıra R.O.B.E.R.T. sizi diğer ciddi güvenlik tehlikelerinden de koruyor. Örneğin malware, phishing linki ve tracker olan siteleri engelleyebiliyor.

Stands Fair AdBlocker

Stands Fair AdBlocker kullanıcılarının online geçmişini hiçbir şekilde takip etmeyen az sayıdaki programlardan bir tanesi. Engellediği reklamlar IP adresiniz, e-postanız ve kullanıcı ID’nizle asla ilişkilendirilmiyor. Stands Fair AdBlocker ayrıca birkaç kullanışlı yapılandırma ayarı da sunuyor. Mesela bir sitedeki reklamların bir kısmını ya da tamamını görüntüleyebiliyorsunuz. Hatta Facebook ya da arama motoru reklamlarını açma seçeneği bile mevcut.

AdLock

AdLock tarayıcı uzantısı ya da bilgisayarınızdaki ayrı bir uygulama olarak kullanılabilecek şekilde hazırlanmıştır. Tarayıcı uzantısı pop-up, banner ve video reklamları engellemede hiçbir sorun yaşamıyor. Hatta YouTube reklamlarını bile engelliyor ki bunu yapabilen program sayısı azdır. İşin en iyi yanı, AdLock’ta izin verilen “kabul edilebilir reklamlar” listesinin bulunmaması. Yani reklamcıların reklamları gözüksün diye para vermeleri gibi bir durumla karşılaşmayacaksınız.

Poper Blocker

Birçok özelliği içerisinde barındıran reklam engelleme eklentilerinin aksine Poper Blocker veya diğer adıyla Pop Up Blocker For Chrome için diğer reklam engelleyicileri tamamlayan ekstra bir eklenti diyebiliriz. Chrome’da kullanabileceğiniz bu eklenti daha çok pop-up ve pop-under reklamlar, zamanlı ve kaydırmalı pop-up’lar gibi diğer reklam engelleme eklentilerine takılmayan reklamları engellemeye odaklanır.

AdBlocker Ultimate

AdBlocker Ultimate birçok farklı tarayıcı için desteğiyle rakiplerinden öne çıkıyor. Bu programı Chrome, Firefox, Microsoft Edge ve Opera’da kullanabiliyorsunuz. Tarayıcı uzantısının reklam engelleme becerisi gayet iyi olsa da, yalnızca uzantının yüklendiği tarayıcıda çalışıyor. Eğer diğer uygulamalarınızda çıkan reklamlardan da kurtulmak istiyorsanız, AdBlocker Ultimate tekli Windows programını kullanabilirsiniz. Ayrıca Android’de reklamları otomatik olarak filtreleyen bir tarayıcıya da sahipler.

uBlock Origin

uBlock Origin basit bir reklam engelleyici programıdır. Aslında asıl özelliği reklam engellemek olmasa da, bu işi de gayet iyi yapıyor. uBlock Origin ilk olarak bilgisayar kaynaklarını optimize etmesi için tasarlandığından, uBlock Origin’i açtığınızda cihazınızın daha verimli çalıştığını göreceksiniz. Bu program ile kendi filtre listelerinizi oluşturup reklam yer tutucu görsellerini engelleyecek şekilde ayarlayabiliyorsunuz.

Ghostery

Listedeki diğer eklentiler gibi Ghostery de bilinen reklam sunucuları ve sağlayıcılarından gelen reklamları engellemek üzerine kurulu bir eklentidir. Ancak Ghostery’yi asıl öne çıkaran nokta gizlilik özellikleridir. Ghostery’de yer alan izleme takip özelliğiyle sizin hakkınızda bilgi toplamaya çalışan siteleri görebilir ve bu eylemleri durdurabilirsiniz.

Comodo AdBlocker

Chrome’da kullanılabilecek en iyi reklam engelleyicilerden biri olan Comodo AdBlocker, açık kaynaklı bir eklentidir. Comodo AdBlocker, istenmeyen takip etme faaliyetlerini ve kötü amaçlı yazılımları engelliyor. Ayrıca, bilgisayarınızın çerezler ve reklam tarafından kullanılan işlemci gücünü iyileştirerek tarayıcı hızınızı artırma özelliğine sahiptir.

AdGuard

AdBlock ve AdBlock Plus ile benzer bir yapıda olan AdGuard da dünyanın en çok kullanılan reklam engelleme eklentilerinden biridir. 10 milyondan fazla kullanıcı tarafından kullanılan AdGuard; Facebook, YouTube ve diğer birçok web sitesindeki reklamları engellemeye ek olarak üçüncü taraf takip önleme, kötü amaçlı yazılım ve kimlik avı koruması gibi birçok ekstra özelliği de içerisinde barındırıyor.

Hola Ad Remover

Vadettiği hizmeti tam anlamıyla yerine getiren bir reklam engelleyici daha: Hola ad remover. Chrome’da kullanılabilen bu eklenti, tamamen ücretsizdir. Tüm web sitelerindeki tüm reklamları, kötü amaçlı yazılımları veya sizi takip eden uygulamaları engelliyor.

AdAway

AdAway, reklam engelleme ihtiyaçlarınız için harika bir alternatiftir. Köklü cihazınızda kullanabilirsiniz ancak zorunlu değildir. Bu uygulama, reklamları engellemenin bir yolu olarak ana bilgisayar dosyalarını kullandığından tüm sisteminizi korur. Program çok fazla CPU gücü kullanmak zorunda kalmadan herhangi bir Android cihazında çalışır. Özellikle daha düşük model bir Android telefonunuz varsa, AdAway harika bir seçimdir.