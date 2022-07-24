Chrome OS Flex İle Yeni Oyun Bilgisayarınıza Merhaba Deyin!

Günümüzün en büyük teknoloji şirketlerinden Google’ın işletim sistemi Chrome OS Flex, daha fazla bilgisayar ve kullanıcıya hizmet vermek için genişliyor. Chrome OS ile beraber kullanıcılar, eski bilgisayarlarını oyun bilgisayarına çevirebilecek.

Uzun yıllardır bilgisayar işletim sistemlerinde Windows, MacOS ve Linux gibi markaları gördük ancak Google, Chrome OS ile beraber yeni bir çağ başlatmayı hedefliyor. Chrome OS işletim sistemini eski Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınıza yükleyebilir, oyun canavarı bilgisayar elde edebilirsiniz.

Google ChromeOS, özellikle internette gezinmek ve Office uygulamalarını için vazgeçilmez bir hale geldi ve birçok kullanıcı kullanım deneyimini çok beğendi. Chrome OS Flex işletimin sistemini hemen indirip eski bilgisayarınızı uçurabilirsiniz. Chrome OS Flex’in kullanıcılara vaat ettiği en büyük özellik ise, bulut üzerinden oyun oynama özelliği oldu. Bu özellik sayesinde bilgisayarınız, günümüz oyun canavarı bilgisayarları gibi performans verebilecek.

Şu an için hali hazırda ülkemizde yer almasa da, Google Stadia bulut sistemi aynı Xbox Cloud ve Nvidia GeForce Now gibi hizmet veriyor. Chrome OS Flex’i bilgisayarınıza yüklemek için gerekli olan donanım özellikleri ise şu şekilde;

Intel veya AMD 64-bit CPU

4GB veya daha fazla RAM

16GB veya daha fazla depolama alanı

Şu an için ilk sürümü bu şekilde olan Chrome OS Flex, birçok kullanıcıyı memnun edecek seviyede görülüyor. Sizlerde bu deneyimi yaşamak istiyorsanız, ilk olarak eski bilgisayarlarınızda denemenizi öneririz. Ayrıca Google yaptığı açıklama ile beraber, Chrome OS Flex’in üzerinde çalışmaların devam ettiğini ve her geçen gün üstüne koyarak ilerleyeceklerini duyurdu.

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