Chrome’da Kayıtlı Şifrelere Nasıl Erişilir [Android İçin]

Android, dünya genelinde iki milyardan fazla cihazda kullanılan en büyük akıllı telefon ekosistemidir. Google, TV’ler, Giyilebilir Cihazlar ve diğer IoT cihazları için farklı Android sürümleri hazırladı. Android kullanmanın uygun fiyatlı cihazlarla kullanılabilirliğinin yanı sıra çeşitli avantajları vardır. Android cihazlardaki kullanışlı uygulamaların çoğu Google tarafından, yani Fotoğraflar, Haritalar, Arama ve Chrome Tarayıcı tarafından oluşturulmuştur. Tarayıcı arasında Google Chrome, Android, Windows ve Linux gibi öncelikli olarak kullanılan tüm işletim sistemlerinde en çok kullanılan web tarayıcısıdır. Oysa Safari, macOS ve iOS işletim sistemlerinde yerini alır.

Ancak, bazı kullanıcılar Chrome tarayıcısında depolanan şifreleri aramakta zorlanırlar. Kullanıcıların Android cihazlarda kayıtlı Chrome şifrelerine rahatlıkla erişebilmesi için bir kılavuz derledik.

Şifreler Nasıl Kaydedilir?

Parolaları kaydetmek için farklı konumlar vardır ve uygulamalara göre değişir. Çoğu zaman, bu şifreler stok tarayıcıya veya büyük olasılıkla Chrome tarayıcısına kaydedilir. Parolaları kaydetmenin yanı sıra, aynı hesabı kullanarak oturum açtığınız birden fazla cihaz arasında bunları eşitleme özelliğini de taşır.

Google Chrome’un Faydaları

Hızlı bir web tarayıcısıdır.

Uyumluluğu Windows, Android, Linux, iOS ve macOS gibi farklı platformlar arasında genişletir.

Şifrelerin, yer imlerinin, geçmişin ve çok daha fazlasının platformlar arası senkronizasyonunu mümkün kılar.

Basit ve kullanışlı tasarlanmış tarayıcıdır.

Chrome tarayıcının kullanımı ve araması kolaydır.

Tarayıcı işlevselliğini genişletmek için uzantıları destekler.

Kurulumu birkaç saniye sürer.

Şimdi, Google Chrome Tarayıcıda şifrelerimizin nerede olduğunu görelim…



Google Chrome’da kayıtlı şifrelerinizi almak oldukça basittir. Aşağıdaki adımları takip edin:

Android akıllı telefonunuzda Chrome Tarayıcıyı açın.

Tarayıcının sağ üst köşesindeki üç noktaya dokunun ve Ayarlar’a dokunun.

Şimdi, tarayıcıda bulunan tüm kayıtlı şifreleri görmek için şifreler seçeneğine dokunun.

Kaydedilmiş tüm şifrelerinizi bulun, hatta çok şifreniz varsa arayabilirsiniz.

Sadece onlara dokunun ve kimlik doğrulama PIN’ini girdikten sonra şifreyi öğrenin.

Google Chrome’da kayıtlı şifrelere başarıyla eriştiğinizi umuyoruz. Herhangi bir sorununuz varsa, aşağıdaki yorumlar aracılığıyla bize bildirin. Benzer şekilde, kullanıcı şifrelerini Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera ve diğerleri gibi farklı tarayıcılardan alabilir.