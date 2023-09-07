Çin, Devlet Memurlarında iPhone Kullanımını Yasakladı!

Çin, önemli bir hamleyle merkezi hükümet yetkililerinin iPhone kullanımına yasak getirdi. Haber piyasada şok dalgaları yarattı ve Apple hisselerinin %3,6 oranında düşmesine neden oldu; bu da şirketin bir aydaki en büyük günlük düşüşüne işaret etti ve hisse senedi New York’ta 182,91 dolardan kapandı. Bundan önce Apple, bu yıl hisse değerinde %46 artış elde etmişti.

Wall Street Journal, yöneticilerin yasağı personellerine sohbet grupları ve toplantılar da dahil olmak üzere çeşitli yollarla ilettiğini bildiriyor. Hem Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan hem de Apple’dan açıklama isteme girişimlerine rağmen resmi bir yanıt alınamadı.

Dikkat çekici bir şekilde kaynaklar, resmi bir politika olmamasına rağmen Çinli yetkililerin pandemiden önce bile bir süredir gayri resmi olarak iPhone’lardan uzak durduklarını belirtiyor. Bunun yerine bu yetkililer, başta Huawei olmak üzere yerli şirketler tarafından üretilen akıllı telefonları giderek daha fazla tercih etmeye başladı.

Bu gelişme, çeşitli Çinli teknoloji şirketlerine kısıtlamalar getirilen Çin ile ABD arasındaki daha geniş bir gerilim eğilimini takip ediyor. Buna paralel olarak, bazı Çin hükümeti bakanlıkları daha önce güvenlik endişeleri nedeniyle Tesla’ların tesislerine girmesini yasaklamıştı.

Apple’ın CEO’su Tim Cook daha önce Çin’e yüksek profilli bir ziyarette bulunarak ülkenin hem bir pazar hem de bir üretim merkezi olarak önemini vurgulamış ve şirketin toplam gelirinin yaklaşık %19’unu oluşturmuştu.