Çin’de Apple için işler yolunda gitmiyor – iPhone 15, iPhone 14’ten daha az satıyor

Yeni analist araştırmasına göre, Apple‘ın en yeni iPhone 15 serisinin Çin’de iyi performans göstermediği bildiriliyor. Raporda, iPhone 15’in satışa sunulduğu ilk 17 günde, geçen yıl iPhone 14‘ün satışa sunulduğu aynı döneme kıyasla satışlarda %4,5’lik bir düşüş yaşandığı tahmin ediliyor.

Satış performansındaki bu düşüşe, tüketici talebinde devam eden zayıflık ve Huawei gibi yerli rakiplerin güçlü rekabeti de dahil olmak üzere çeşitli faktörler atfediliyor. Jefferies araştırma analistleri, Huawei’nin bölgede en çok satan akıllı telefon üreticisi haline geldiğini ve bu eğilimin 2024 yılına kadar devam etmesini beklediklerini kaydetti.

Çin’deki zorlu duruma rağmen Apple, ABD’de güçlü iç satışlar görebilir ve bu da Çin pazarındaki zayıf performansı dengelemeye yardımcı olabilir.

Apple, iPhone 15 satışlarının ilk haftalarını kapsayan Temmuz-Eylül dönemine ait satış rakamlarını içeren üç aylık kazanç sonuçlarını 2 Kasım’da açıklayacak. Yatırımcılar bu sonuçları yakından izleyecek ve Apple’ın Ocak ayında açıklayacağı tatil çeyreği sonuçlarının tatil çeyreğindeki satışlar üzerinde etkisi olacağından yeni iPhone modellerinin nasıl karşılandığını değerlendirecek.