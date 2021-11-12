CMD Nedir? CMD Komutları Nelerdir?

CMD Komutları, Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarda kullanılır. Kullanılan CMD komutları, bilgisayara ait bilgilere ve verilere erişmenizi sağlar. Bilgisayarda yer alan tüm programlara erişim yapmak ve var olan sorunları tespit etmenizi sağlar. CMD komutları, tüm bu işlemleri hızlı bir şekilde yapmanıza olanak sağlar.

CMD, command kelimesinin İngilizce kısaltmasıdır. CMD, Windows işletim sistemlerinin komut satırı yorumlayıcısı arayıcılığı ile gerçekleşir. Lokal bir uygulama olan CMD, sadece Windows’ta çalışır. Belirli kodlar kullanarak, işlem yapmanızı sağlar. Komut satırı arabirimi, kullanıcıların işletim sistemi ile etkileşimde bulunarak, yapmak istedikleri işleme ait komutları vermesini sağlar. Windows, komut satırı arabirimi olarak Win32 konsolu kullanan bir işletim sistemidir. Kullanıcı, CMD run komutuyla veya orijinal konumu C:\Windows\system32\cmd. exe‘ye giderek arayüzü açabilir.

CMD, genel olarak kod yazma konsolu olarak bilinir. Kod yazma konsolu, bilgisayar işletim sistemi ile ilgili tüm bilgilere ulaşmanızı mümkün kılmaktadır. Kısaca CMD olarak adlandırdığımız bu kod yazma konsoluna iki farklı yoldan erişim sağlanmaktadır.

Komut İstemi, çoğu Windows işletim sisteminde bulunan bir komut satırı yorumlayıcı uygulamasıdır. CMD Komut İstemi resmi olarak Windows Komut İşlemcisi olarak adlandırılır, ancak bazen komut kabuğu veya cmd istemi veya hatta dosya adı cmd. exe olarak da adlandırılır. Komut İstemi, MS-DOS‘ta bulunan komut satırı yeteneklerinin çoğunu taklit eden bir Windows programıdır, ancak bu MS-DOS değildir.

CMD Komutları Ne İşe Yarar?

Komutlar ile işletim sistemine doğrudan bir bağlantı oluşturabilirsiniz. Komut istemini, komutları bilgisayar diline çeviren bir yardımcı olarak görebilirsiniz. Tüm komutlar önceden tanımlıdır. Böyle yazmanız dahilinde görevlerini yerine getirirler. Ayrıca, bu komutları tek tek elle girmenize gerek yoktur. Bazı görevleri otomatik olarak gerçekleştirirler.

Genellikle CMD komutları, ağ sorunları ve günlük çalışmalarda kullanıcılara kolaylık sağlar. Bu komutlar, programcının istediği doğrultusunda etkinleştirilebilir. Bu işlemlerle CMD Komutları, Windows işletim sistemine ulaşmak için kullanılan kısayol formülleri gibi düşünebilir. Bunları yapmak için konsol yapılması yeterlidir. Hali hazırda birçok sayıda var olan çok sayıda kod mevcut. Bu kodlar ile sayısız işlem yapabilirsiniz.

CMD Nasıl Kullanılır?

Hangi Windows işletim sürümüne sahip olduğunuz, CMD komutları için önemsizdir. Komut istemine erişmenin en hızlı yollarından biri, Çalıştır Penceresini kullanmaktır. Çalıştır penceresini açmak için klavyenizdeki Windows tuşu + R‘ye basın. Bunu yaptığınızda, o çalıştırma penceresi açılacak ve ardından cmd yazıp enter tuşuna basın. Enter (Tamam) tuşuna basar basmaz komut istemi penceresi açılacaktır.

CMD Komut istemini yönetici modunda çalıştırmak için görev çubuğunda bulunan arama çubuğuna CMD yazın ve ardından CMD’ye sağ tıklayın. Yönetim olarak çalıştır seçeneğini göreceksiniz, enter (tamam) ‘a tıklayın. Bu işlemlerin ardından yönetici modunda komut istemi açılacaktır.

CMD Komutlarında Dikkat Edilmesi Gerekenler Neler?

Komutlar, CMD Komut İstemi’ne tam olarak girilmelidir. Yanlış sözdizimi veya yanlış yazım, komutun başarısız olmasına veya daha kötü olmasına neden olabilir; yanlış komutu veya doğru komutu yanlış şekilde yürütebilir. Okuma komut sözdizimi ile bir konfor seviyesi önerilir. Sözdizimi, CMD komutları için çok önemlidir çünkü, yapacağınız herhangi bir yanlış işlem büyük sorunlar doğurabilir.

Sık Kullanılan CMD Komutları

clipbrd.exe Pano işlemcisi cleanmgr.exe Disk temizleyici progman.exe Masaüstü yöneticisi calc.exe Hesap makinesi taskmgr.exe Görev yöneticisi perfmon.exe Sistem Monitörü mspaint.exe Paint programı regedit.exe Kayıt düzenleyici packager.exe Obje Paketleyici explorer.exe Windows gezgini powercfg.cpl Güç seçenekleri drwtsn32.exe Sorun tanıma aracı mmsys.cpl Ses ayarları rasphone.exe Ağ bağlantısı verifier.exe Sürücü monitörü timedate.cpl Tarih ayarları sndvol32.exe Ses ayarları spider.exe Kağıt oyunu appwiz.cpl Program ekle/kaldır nusrmgr.cpl Kullanıcı hesapları write.exe WordPad

Ayrıca bkz: CMD – Komut İsteminde CTRL+C / CTRL+V Kullanımı