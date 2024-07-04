Ana Sayfa » Akıllı Telefon CMF Phone 1 Performansı Şaşırttı: Hem Güçlü Hem Ucuz Telefon Geliyor! Akıllı Telefon CMF Phone 1 Performansı Şaşırttı: Hem Güçlü Hem Ucuz Telefon Geliyor! Emine Emre 5 Görüntüleme

Uygun fiyatlı telefon modelleri ile bilinen Nothing şirketinin alt markası olan CMF, ilk telefonunu çıkarıyor. Mobil teknoloji ürünleri ile bilinen CMF, uygun fiyatlı telefonu ile de pazara çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz Haziran ayında markanın ilk telefonu duyurulmuştu, şimdi ise cihaz performans testine girdi. CMF Phone 1 performansı şaşırttı; hem güçlü hem ucuz telefon yolda.

CMF Phone 1 Performansı Şaşırttı: Hem Güçlü Hem Ucuz Telefon Geliyor!

Nothing’in alt seviye için oluşturduğu markası CMF’nin ilk telefonu piyasanın en ucuzu olmaya aday. Haziran ayında çıkacağı öğrenilen cihaz şimdi de Geekbench testlerinde ortaya çıktı. Nothing kısa bir süre önce, 2020 yılında, kurumuş olmasına rağmen piyasada tutunmayı başardı. Doğru stratejilerle ilerleyen Nothing, CMF markasını ise alt segment için oluşturdu.

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Akıllı telefon piyasasında rüştünü ispatlamak, şu dönemde oldukça güç. Onlarca telefon markası, her seviyeye uygun yüzlerce telefon modeli mevcut. Piyasada var olabilmek için uygun fiyatlı telefon segmentine güçlü telefonlar üretmeyi tercih eden CMF ilk telefonunu çıkarıyor.

CMF Phone 1, A015 model numarasıyla Geekbench’te ortaya çıktı. MediaTek’in Dimensity 7300 işlemcisinden gücünü alan cihaz 6 GB RAM ile gelecek. Android 14 işletim sistemi barındıran CMF Phone 1, Geekbench tek çekirdek testinden 1016 puan aldı. Cihaz çoklu çekirdek performans testinden ise 2630 puan almış durumda. Puanlarına bakılırsa CMF Phone 1 kendi segmentinin güçlü seçeneklerinden olacak diyebiliriz.

CMF Phone 1 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Uygun fiyatlı telefon segmentine güçlü performansıyla gireceği söylenen CMF Phone 1’in piyasadaki en ucuz telefon olabileceği yönünde bir beklenti mevcut. Ancak henüz cihazın fiyatı açıklanmadı. CMF Phone 1 tanıtımı yapılıp fiyatı da belirtildiğinde biz de sizlere buradan duyuruyor olacağız.

5000 mAh Batarya, 50 MP Kamera!

CMF Phone 1 tanıtımı henüz yapılmadı ve lansmanın 8 Temmuz’da yapılması bekleniyor. Ancak cihazın sızıntılara konu olan bazı özellikleri mevcut. Bu kapsamda ekran boyutunun 6,67 inç olması ve 120 Hz tazeleme hızı sunması beklenmekte. AMOLED panel barındıracak olan ekranın FHD+ çözünürlük sunacağı söylenmekte. Bunların yanı sıra panelin HDR10+ desteğine sahip olması ve 2000 nit parlaklık seviyesi sunması beklenmekte. En ucuz telefon olma iddiası güden bir cihaz için bu ekran özellikleri oldukça yüksek denilebilir.

CMF Phone 1 batarya kısmında ise 5000 mAh’lık bir pil bulunmakta. Kamera tarafına baktığımızda ise OIS destekli 50 MP ana kamera ile birlikte bir de portre kamerası bulunacağını görüyoruz. Ancak portre kameranın çözünürlüğü hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Giriş seviye telefon segmentine gelecek olan telefonun piyasada rekabeti kızıştıracak gibi görünüyor.