Coca-Cola Phone Sızdırıldı

Bazen bazı markaların telefon üretme işimi olur. Geçmiş dönemde pek çok söylenti olarak çıkan Tesla Phone‘u hatırlıyanlar vardır. Şimdi ise sıra Coca Cola’da.

Coca-Cola köklü bir akıllı telefon üreticisiyle yeni bir ortaklığa hazırlanıyor gibi görünüyor. Üzerinde Coca Cola logosu olan kırmızı bir telefon için bir render görsel paylaşıldı. Görselde çift kamera kurulumu ve ikonik gazlı içecek şirketi logosunu ve kırmızı rengini net bir şekilde görüyoruz.

Söylentilere konu olan olasılıklardan biri, Cola telefonunun, normal Realme 10 modeli olma ihtimalinin yüksek olduğu, markasını değiştirmiş bir Realme 10 serisi cihaz olacağı yönünde. Cola telefonunun ilk olarak yakında Hindistan’da piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Bu olası ortaklık ve Cola temalı telefon hakkındaki düşünceleriniz neler? Yorumlarınızı bekliyoruz.