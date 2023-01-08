Çocuklar İçin Asistan CES 2023’te Tanıltıldı!

En büyük teknoloji etkinliklerinden olan CES 2023 bizlere muhteşem yenilikleri sunmaya devam ediyor. Disney, Google Home rakip olarak geliştirdiği Hey Disney uygulamasını CES 2023’te tanıttı.

Her yıl düzenlenen ve teknoloji dünyasını yakından takip eden insanlar için muhteşem deneyimler sunan CES, 2023 yılında bizleri büyüleme devam ediyor. CES 2023 etkinlikleri kapsamında akıllı telefonlardan elektrikli otomobillerle kadar birçok teknoloji harikası burada sergileniyor.

Amazon’un geliştirdiği Alexa üzerine yeniden düzenlenen Hey Disney, Amazon Echo akıllı hoparlör ve ekranları ile çalışan sesli asistan, kullanıcılara eğlenceli animasyonlar ile hizmet sunacak.

Pixar ve Start Wars gibi Disney dünyasının popüler yapımlarının da yer aldığı yeni sesli asistan, çocuklar için hikaye ve oyun gibi özelliklere de sahip. 2021 yılıyla beraber geliştirilmeye başlayan sesli asistan, şimdi kademeli olarak Disney otellerinde kullanılmaya başlayacak.

Şu an için hizmetin ne kadar bir ücrete sahip olduğu bilinmiyor ancak Amazon Kids Plus’a sahip kullanıcılar, ücretsiz olarak bu asistandan yararlanabilecek.

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