Çocuklar İçin Robot Unicorn Tasarlandı – Yakında Geliyor!

Son yıllarda robotik, tüketici elektroniği pazarına istikrarlı bir şekilde giriyor. Ağustos ayında Xiaomi, CyberDog’unu satışa sundu ve şimdi Çinli şirket Xpeng, çocuklar için sürülebilir bir robotik tek boynuzlu at üzerinde çalışıyor.

Bilinen Çinli elektrikli araç üreticisi, tek boynuzlu at tarzı bir tasarıma sahip dört ayaklı bir robot tasarlıyor. Cihaz, farklı arazilerde gezinmesine, nesneleri ve engelleri tanımasına ve aynı zamanda “duygusal etkileşimler” sağlamasına yardımcı olacak otonom sürüş ve diğer AI işlevlerindeki uzmanlığı ile inşa ediliyor.

Yeni robot aynı zamanda makine derin öğrenimi ile inşa edilecek, böylece kullanıcılarla daha iyi etkileşime girerken aynı zamanda güvenlik ve kalite de sağlayacak. Şirket bu proje için Çin’deki farklı bölgelerden ve hatta Amerika Birleşik Devletleri’nden otomobiller, yapay zeka sistemleri ve diğerleri gibi çeşitli alanlardan daha fazla insan getirmek istiyor.

Robot tek boynuzlu atın tasarımına bakıldığında, ata benzer bir tasarıma benziyor, ancak özellikle insan etkileşimini geliştirmek için yapılmış bir yüze sahip. Yüz tanıma ile birlikte ses tanımayı da desteklediği söyleniyor. Robotun 3.000 dolar civarında bir fiyatla görücüye çıkması bekleniyor.

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