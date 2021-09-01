Xiaomi CyberDog, 100’den Fazla Mağazada Sergilenecek!

Xiaomi, birkaç hafta önce bir ürün lansman etkinliği sırasında yeni CyberDog robotunu tanıtmıştı. Şimdi, şirket bugün erken saatlerde dört ayaklı robotu kendi ülkesindeki Mi Home Store’da sergileyeceğini duyurdu.

Çinli teknoloji devi, CyberDog ile ilgili haberi Mi Home Weibo hesabından görsel posterlerle paylaştı. Bu tanıtım afişlerine bakıldığında, şirketin son ürününü ilk olarak Çin’deki eyalet başkentleri, belediyeler gibi açık alanlarda sergilemeyi hedeflediği gösteriliyor.

CyberDog, 128 GB SSD depolama ile eşleştirilmiş Gömülü ve Kenar Sistemleri için NVIDIA’nın Jetson Xavier NX AI Süper Bilgisayarı tarafından desteklenen biyo-ilhamlı dörtlü bir robot.

Ayrıca, yeni robot insan gözüyle karşılaştırılabilir mekansal algılama yetenekleri sağlayan bir dizi kamera, mikrofon ve sensör barındırıyor. Bu, AI kameraları, dürbün ultra geniş kameraları ve Intel’in, yoluna devam ederken engellerden kaçınmasını sağlayan RealSense D450 derinlik kamera modülünü içeriyor. Hatta SLAM eşleme ve otomatik izlemeyi destekliyor.

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