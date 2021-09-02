Xiaomi Kaşifler Programı 2021 İçin Kayıtlar Başladı!

2020’de Xiaomi, bir grup Xiaomi hayranını seçip, Mi Explorers adlı bir etkinlik başlatmıştı. Bu etkinlikte hayranlar, bir tura katılma imkanı yakalıyordu. Şimdi aynı program bu sene için de gerçekleşiyor.

Xiaomi Explorers programı kapsamında şirket, marka hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak isteyen hayranlar arıyor. Çinli şirket, herkesten önce Xiaomi cihazlarını kullanması ve test etmesi için yetenekli insanlara bakınıyor. Topluluk gönderisinde şöyle yazıyor: “Xiaomi Kaşifleri, size Xiaomi ürünleri aracılığıyla dünyayı keşfetme şansı veriyor! Bu sefer Xiaomi ürünlerini herkesten önce kullanma şansınız olabilir!”

Gönderide, “Bir Yaşam Sanatçısı olduğunuzu düşünüyor musunuz ? Yaratıcı çalışmalarınızla hayatınızın tutkusunu göstermeye istekli misiniz? Xiaomi Explorers kaydını tamamlamak için sadece 3 adım!” yazıyor.

Xiaomi, Xiaomi Explorer programı için kayıtları açtı ve kaşif olmak için kayıt olmak son derece basit. Öncelikle bazı soruları yanıtlamanız, ardından ne kadar yaratıcı olduğunuzu göstermeniz ve son olarak daha önceki çalışmalarınızı şirketle paylaşmanız gerekiyor.

Xiaomi, adayın Xiaomi Explorers programı sırasında yüksek kaliteli içerik üretme becerisine göre nihai kararı verecek. Şirket, seçilen adayları e-posta yoluyla bilgilendirecek, ancak duyurunun ne zaman yapılacağı konusunda bir bilgi yok.

Xiaomi, son zamanlarda Mix 4 ve yeni Cyber ​​Dog gibi bir sürü ilginç ürünü duyurdu. Yeni Xiaomi Mix 4, piksel boyutunu küçültmeyi ve piksel parlaklığını artırmayı vaat eden mikro elmas piksel teknolojisini kullanan CUP ekran altı kamera teknolojisine sahip. Aynı zamanda şirket, Explorer adıyla da bazı cihazlar piyasaya sürdü ve bunlardan biri de şeffaf bir arka panel ile gelen Mi 10 Explorer Edition oldu.

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