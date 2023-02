Günümüzde her türden oyun bulunmakta bu oyunlar arasında adından sıkça söz ettiren ve aksiyon kategorisinde yer alan Company of Heroes 3 nihayet oyuncular ile buluştu. Bugünkü yazımızda sizlere Company of Heroes 3 Çıktı oyunu hakkında bilgi vereceğiz.

İlk olarak sizlere oyunun konusunu kısaca açıklayalım; Company of Heroes 3’te dört farklı ulusu kontrol ederek oyun içindeki Akdeniz ülkelerinin topraklarında sizlerin oluşturduğu strateji ile birlikte topraklara hakim olmaya çalışacaksınız. Oyun içinde aslında sizlerin belirleyeceği taktik tümü ile size ait olacak bunu unutmayın.

Oyun içinde uyguladığınız stratejiler ile birlikte tarihi akışı değiştirmeniz mümkün olacak. Oyun içi mekaniklere göz attığımız zaman günümüz oyunlarına nazaran bir tık geri kalmış diyebiliriz. Fakat oyun içinde ki çatışma sahneleri az da olsa gerçekçiliği yansıtmakta. Şimdi gelelim oyunun sistem gereksinimlerine.

Company of Heroes 3 Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel i5 6 nesil veya üstü

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 950, AMD Radeon R9 370

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 40 GB depolama alanı

Önerilen

Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel i7 veya üstü

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660, AMD Radeon RX 5600

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 40 GB depolama alanı

Son olarak oyunun fiyatına gelecek olursak oyun şu anda 799 TL’den satışa sunulmakta.