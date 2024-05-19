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Video oyun geliştiricisi şirket Valve hakkında haber yapmasıyla ünlü olan Gabe Follower, stüdyonun yeni oyunu hakkında paylaşımda bulundu. Daha öncede haberleri çıkan Valve’nin yeni oyunu Deadlock hakkında yeni bir paylaşımda bulundu. Çevrimiçi bir oyun olacak olan Deadlock’un, bazı popüler oyunlardan Valorant, Overwatch, DOTA 2 ve benzeri gibi oyunlarının bir karışımı gibi olacağı söylenmekte. İşte detaylar…

Valve’nin Yeni Oyunu Deadlock Detayları Sızdırıldı

Gabe Follower’un Deadlock hakkında paylaştığı bilgilere göre oyun, kahraman tabanlı, hızlı bir tempoya sahip, oyuncunun yetenekleri ve eşyaları kullanmasına imkan sunan bir PvP nişancı oyunu olarak oyun severlerle buluşacak. IceFrog tarafından uzun yıllardır, 2018 yılından beri, geliştirildiği belirtilen yapımın çıkışına az kalmış olabilir.

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Deadlock’un ortaya çıkan ekran görüntülerine bakıldığında iki karakterin bulunduğu görülmekte. Karakterlerden biri Grey Talon ve menzili uzun olan saldırılarda yay kullandığı görülmekte. Görüntülerde yer alan diğer karakter ise hem saldırı hem de savunma yeteneklerine sahip. Gabe Follower’un X platformunda yaptığı paylaşıma aşağıdan erişebilirsinziz.

Since testers started sharing Deadlock screenshots all over the place, here's ones I can verify, featuring one of the heroes called Grey Talon. pic.twitter.com/KdZSRxObSz — ‎Gabe Follower (@gabefollower) May 17, 2024

Deadlock oyun alanının, büyük bir haritada gerçekleştiği görülmekte; maçlar dört kulvarlı bir haritada yapılıyor. Altıya altı bir oynanış şekli bulunan oyunda, oyuncuların koridora hızlı geçişini sağlayan transit hatlar da gösterilmiş. Bu bakımdan Deadlock, BioShock: Infinite’in Sky – Hook’a benziyor denilebilir. Valve’nin bu yeni oyunu aslında karma bir oyun olarak tanımlanıyor. Bu kapsamda oyunda Valorant, Overwatch, DOTA 2, Orcs Must Die, Smite, Team Fortress 2 gibi popüler oyunların izleri görünecek. Deadlock, bu oyunların brir kombinasyonu olarak tanımlanmakta.

Deadlock Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Deadlock her ne kadar bu oyunların bir karışımı olsa da aslında Overwatch ve Valorant’a rakip olarak piyasaya sürülmekte. Oyunu diğerlerinden ayıran etmen ise geliştirici şirket Valve’nin, Steam Atölyesi ve oyun içi ara yüzü aracılığıyla modlar oluşturulmasına ve kullanıcı tarafından yaratılan içeriklere destek vermesi olacak. Bu fikir şimdiden pek çok oyun severli heyecanlandırdı diyebiliriz.

Valve uzun zamandır Counter – Strike 2 ve Half – Life Alyx haricinde kapsamlı bir oyun çıkarmadı. Bu bakımdan Deadlock, Valve için oldukça önemli diyebiliriz. Kapalı alfa seviyesinde bulunduğu söylenen oyun, pek çok kişi tarafından deneyimlenmekte. Oyun henüz resmi olarak duyurulmadı ve Deadlock çıkış tarihi hakkında bir açıklama ya da sızıntı yok. Ancak çıkan birtakım sızıntılara ve oyunun ilerleyişine bakıldığında birkaç ay içerisinde duyurulması beklenmekte.