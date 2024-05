Ana Sayfa » Oyun Yeni Call of Duty Xbox Game Pass’e Geliyor Oyun Yeni Call of Duty Xbox Game Pass’e Geliyor Emine Emre 4 Görüntüleme

Microsoft, abonelik hizmeti olan Xbox Game Pass’i büyütmeye ve kütüphanesini genişletmeye çalışıyor. Bu kapsamda stratejik hamleler yapan şirket, dünya çapında en sevilen oyunlardan biri olan Call of Duty’i Game Pass’e getirebilir. Şirket kısa bir zaman içinde, 9 Haziran, bir showcase düzenleyecek ve bu etkinlikte bahse konu oyun ile ilgili de önemli haberlerin yer alması bekleniyor. Bu bağlamda yeni Call of Duty Xbox Game Pass’e gelebilir. İşte detaylar…

Yeni Call of Duty Xbox Game Pass’e Geliyor

Call of Duty yeni oyunu olan ve muhtemel ismi Call of Duty: Black Ops 6 şeklinde medyaya sızan oyunun 2024’ün Ekim ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Dünya çapında en sevilen birinci şahıs nişancı oyunlarından biri olan Call of Duty yeni oyunu, oyun severler tarafından heyecanla beklenirken yeni bir haber gündeme geldi; Microsoft Call of Duty’i çıkış tarihinde Xbox Game Pass’te yayınlayabilir.

Xbox Game Pass abonelik servisini geliştirmeye çalışan Microsoft Call of Duty yeni oyunlarını platforma eklemeye hazırlanmakta. Oyun sektöründe daha dominant bir hale gelmek için büyük yatırım yapan Microsoft, Activision Blizzar’dı satın alarak bu alanda büyü bir adım atmıştı. Bu satın almanın ardından gelen en büyük hamlelerden biri de Call of Duty’nin Game Pass’e eklenmesi olabilir.

Microsoft 9 Haziran 2024 tarihinde bir Xbox Games Showcase düzenleyecek ve bu etkinlikte önemli haberlerin duyurulması beklenmekte. Amerikalı yayıncı şirketlerden gelen duyumlara göre de Call of Duty yapımı ile de çarpıcı duyurular yapılacak. Söylenene göre Microsoft Call of Duty yeni oyununun Ekim ayında Game Pass’te piyasaya sürüleceğini tüm oyun dünyası ile paylaşacak. Şirket en çok satan oyunlar listesinin zirvesindeki ismi platforma ekleyerek Xbox Game Pass’i büyütmeyi hedefliyor.

Xbox Games Showcase 2024’te Call of Duty Hakkında Açıklamalar Bekleniyor

Activision Blizzard’ın yüksek bütçeli ve çok sevilen oyunlarından Game Pass’e ekleyerek bu avantajdan faydalanmak isteyen Microsoft’un bu yapımı ekledikten sonra abonelik hizmeti ücretini artırabileceği de söylenmekte. Bununla birlikte Activision Blizzard oyun stüdyosu bu kararı yanlış buluyor ve oyunun satış rakamlarını düşüreceği yönünde görüş bildiriyor. Activision, pek çok oyun severin Call of Duty yeni oyununu satın almak yerine Game Pass’i tercih etmek isteyeceğini belirtmekte.

Söz konusu mevzu hakkında Microsoft’un ve Activision Blizzard’ın henüz bir açıklaması bulunmuyor. Call of Duty oyunu hakkındaki bu heyecan verici haberin doğru olup olmadığı da Haziran ayında gerçekleştirilecek Xbox Games Showcase 2024 etkinliğinde belli olacak. Tüm oyun dünyası o tarihi iple çekiyor desek yanlış olmaz.