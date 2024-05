Ana Sayfa » Oyun Popüler Witcher Oyunu Steam’de Büyük İndirime Girdi! Oyun Popüler Witcher Oyunu Steam’de Büyük İndirime Girdi! Emine Emre 1 Görüntüleme

CD Project Red’in popüler Witcher oyunu Steam’de büyük indirime girdi. 2011 yılında piyasaya sürülen Witcher 2’nin bu yıl 13. yılı oluyor ve yıl dönümüne özel Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition muhteşem bir fiyata düştü. Yüzde 85’lik bir indirim gören oyun, yaklaşık 72 TL seviyesinden satılıyor. İşte ayrıntılar…

Popüler Witcher Oyunu Steam’de Büyük İndirime Girdi!

Polonyalı oyun stüdyosu CD Project Red tarafından geliştirilen Witcher serisinin ilk oyunu 2007 yılında piyasaya sürüldü. Witcher 2 ise 2011 yılında yayınlanarak oyuncunun muhteşem ilgisi ile karşılaştı. Sevilen oyun serinin Netflix’te yayınlanan dizisi ve Witcher 3’ün oyun dünyasında gördüğü yoğun ilgiden oldukça memnun olan CD Project RED, oyunun çıkışının 13.yılında, oyun severler için harika bir indirim yaptı ve fiyatı yüzde 85 düşürdü.

Normal şartlarda oyunun fiyatı yaklaşık 15 dolar seviyelerinde; yüzde 85 indirimle 2,24 dolardan yani 72 TL seviyesinden satılmakta. Oyun severler için bu indirim muhteşem bir fırsat denilebilir. Bununla birlikte The Witcher Trilogy paketi de yüzde 81 oranında bir indirim görmüş durumda ve bu indirim oranı ile yaklaşık 9,77 dolar seviyesinden satışa sunulmuş durumda.

Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition Hakkında

Witcher 2: Assassins of Kings’in Steam’de 80 bini aşkın kullanıcı tarafından değerlendirilmiş bir yapım. Kullanıcıların değerlendirme derecesi ise; çok olumlu. Bu popüler seriyi deneyimlemek isteyen oyun severler içi avantajlı bir fırsat denilebilir. Üçüncü şahıs RPG oyunu olan Witcher 2: Assassins of Kings Xbox 360, Microsoft Windows, macOS, GeForce Now, Linux ve Mac OS platformlarında oynanabilmektedir.

Aksiyon macera oyunu olan bu yapımda güç ve nüfuz mücadelesi için savaşan güçlü kuvvetler yer alıyor. Diğer tarafta ise Witcher 4 geliştirme çalışmaları yapıldığını aktaralım. CD Project RED oyun stüdyosunda 600’ü aşkın geliştirici olduğu söylenmekte. Bu 600 geliştiricinin 400’den fazlasının ise Witcher 4 projesi ile ilgilendiği belirtilmekte. Witcher 4’ün kod adının ise Polaris olduğu söylenmekte. Bunlara ek olarak Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition oyununu deneyimlemek için bilgisayarın gereksinimleri neler, gücü nasıl olmalı, bakalım…

Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition Sistem Gereksinimleri Neler?

Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition oynamak için PC sistem gereksinimleri aşağıdaki gibidir: