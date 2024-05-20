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XDefiant; Ubisoft tarafından geliştirilen ve yayınlanacak olan, birinci şahıs nişancı oyunu olarak piyasaya çıkıyor. 21 Mayıs 2024 tarihinde oyuncuyla buluşacak yapımı oynamak ücretsiz olacak. XDefiant’ın, Activision Blizzard oyunu olan ve yıllardır en sevilen yapımlar arasında bulunan Call of Duty’e rakip olması bekleniyor. Heyecanla beklenen, Call of Duty rakibi olacak yapımı bilgisayarda oynamak isteyenler için Xdefiant sistem gereksinimleri belli oldu. İşte ayrıntılar…

Call of Duty Rakibi Olacak XDefiant Sistem Gereksinimleri Açıklandı

XDefiant oynaması ücretsiz olacak ve 21 Mayıs’ta piyasaya sürülecek olan oyun PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox X ve S Serisi, Xbox One, Microsoft Windows ve Amazon Luna platformları için çıkış yapacak. Oyunu bilgisayarda oynamak isteyenler için Ubisoft, sistem gereksinimlerini minimum, önerilen, maksimum ve ultra olacak şekilde açıkladı. Bunun yanı sıra oyun çıkar çıkmaz oynamak isteyenler söz konusu platformlardan ön yükleme de yapabilirler.

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Ubisoft’un açıklamasına göre XDefiant Direct X11 ve Direct X12’yi destekliyor ve ayrıca sınırsız kare hızında çalışabiliyor. Bunların yanı sıra oyunun Nvidia Reflex ve geniş ekran monitörleri gibi opsiyonları da olacak. Oyunu düşük gecikmeli deneyimleyebilmek için Nvidia Reflex desteği bulunmaktadır. Şirket en iyi oyun deneyimi için SSD kullanılmasını da önermekte. Bunların yanı sıra oyun geniş bant internet gerektirmektedir.

XDefiant minimum sistem gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

Çözünürlük: 1080p

İşlemci: Intel i3-10105F veya Ryzen 3 3100

Ekran Kartı: Intel Arc A380 (6 GB) ya da GeForce GTX 1050 Ti (4 GB) ya da AMD RX 5500 XT (4 GB)

RAM: Çift kanal 8 GB

XDefiant önerilen sistem gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

Çözünürlük: 1080p

İşlemci: Intel i3 – 10105F ya da Ryzen 3 3100

Ekran Kartı: Intel Arc A750 (8 GB) veya GeForce GTX 1060 (6 GB) ya da AMD RX 5500 XT (8 GB)

RAM: Çift kanal 16 GB

XDefiant yüksek sistem gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

Çözünürlük: 1440p

İşlemci: Intel i5-10400 ya da Ryzen 5 3600

Ekran Kartı: Intel Arc A770 (8 GB) ya da GeForce RTX 2060 (6 GB) ya da AMD RX 5600 XT (6 GB)

RAM: Çift kanal 16 GB

XDefiant ultra sistem gereksinimleri aşağıdaki gibidir: