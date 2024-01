Ana Sayfa » Oyun Crimson The Day Before için Parodi Fragman Hazırladı Oyun Crimson The Day Before için Parodi Fragman Hazırladı Emine Emre 10 Görüntüleme

Oyun dünyasını sarsan, adını tüm sektöre duyuran oyun The Day Before, bilindiği üzere sunucuları kapatıp gitmişti. Ütopik vaatlerle, yayınladığı üstün kalite fragmanlarla çıkmadan önce büyük bir popülarite yakalayan The Day Before oyunu için Crimson adında bir bağımsız geliştirici parodi fragman hazırladı.

Crimson The Day Before için Parodi Fragman Hazırladı

Bağımsız video oyun geliştiricisi Crimson, oyun dünyasını sarsan The Day Before oyunu için bir parodi fragman yayınladı. Crimson bu çalışması ile fragmanla gerçek oyun arasındaki büyük farklarla oyun severlerin nasıl kandırıldığını göstermeye çalıştı. Söz konusu bağımsız geliştiricinin hazırladığı bu proje ile amaçladığı şey, insanların bu tarz “para tuzağı” projelere kanmamalarını sağlamak.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Crimson 1500 dolar bütçe ve yaklaşık 300 saatlik bir çalışma süreci ile yaklaşık 13 dakika civarında bir fragman hazırladı. Fragmanı The Day After ismi ile yayımladı. Ütopik vaatlerle oyun severleri kandıran The Day Before’un parodi fragmanı kapsamında aşırıya kaçan vaatler hicv yolu ile eleştiriliyor. The Day After fragmanı oyuncuları hype’a kapılmamaları konusunda uyarıyor diyebiliriz.

The Day Before olayı, oyun sektöründeki aşırı vaatlerin zararlarına dikkat çekmek için Crimpson’a bir fırsat oldu. Crimpson yayınladığı parodi fragmanda şehrin terk edilmiş bölgelerinde, oyuncunun keşif için ilerleyişini bu esnada da zombilerle karşılaşmasını konu ediyor. Bağımsız geliştirici burada, The Day Before’un orijinal fragmanlarında yer alan vaatlere yakın bir iş çıkararak, bazı marketing tuzaklarına karşı oyuncuya ışık olmayı amaçlıyor.

The Day Before Oyunu ve Aldatmacası Hakkında

The Day Before FNTASTIC tarafından geliştirilip ve Mytona tarafından yayınlanarak, çok oyunculu bir hayatta kalma oyunu olarak piyasaya sürülmüştü. Oyunun ilk tanıtım fragmanı 2021 yılında yayımlanmış olup, gerek grafikleri gerekse görüntü kalitesi bakımından herkesin beğenisini kazanmıştı. Hatta kimileri tarafından “böyle bir oyun kalitesi olamaz bu gerçek değil” şeklinde müthiş beğeni içeren yorumlar almıştı.

Oyun piyasaya çıktıktan sonra anlaşıldı ki; gerçekten fragmanda gösterilen kalitede bir oyun yokmuş. Oyunun fragmanı başka içi başka çıktı desek yanlış olmaz sanırım. The Day Before geliştiricisi muhteşem fragmanlarla oyun severlerin ilgisini çekmiş ancak oyun gerek hataları gerekse görüntüsü ile tam bir hayal kırıklığı yaşatmıştı. Geliştirici ekip ise hataları düzeltme yoluna gitmek yerine sunucuları kapattı. Oyunu satın alanlar ise oyunu hatalı haliyle bile oynayamaz duruma geldi.