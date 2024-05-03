Ana Sayfa » Oyun PlayStation Plus Mayıs Ayı Oyunları! Oyun PlayStation Plus Mayıs Ayı Oyunları! Mustafa 8 Görüntüleme

Günümüzün en ünlü teknoloji şirketlerinden biri olan Sony şirketinin tarafından geliştirilen video oyun konsolu olan PlayStation artık neredeyse her evde bulunmakta. Bugünkü yazımızda sizlere PlayStation Plus Mayıs ayı oyunlarına göz atacağız.

Her ay olduğu gibi PlayStation, Plus üyelerine sürpriz yapmaya devam etmekte. Verilecek oyunlara baktığımız zaman EA Sports FC 24, Ghostrunner 2, Tunic ve Destiny 2: Lightfall oyunlarını mayıs ayında kütüphanenize ekleyerek keyifli bir şekilde oyunlarını oynayabileceksiniz.

Oyunlara baktığımız zaman en dikkat çeken oyun haliyle FC 24 oluyor oldukça geniş bir kitleye sahip olan oyun milyonlarca kullanıcısı bulunmakta.

Son olarak bu oyunları 7 Mayıs tarihi ile kütüphanenize ekleyebilirsiniz, bir bilgilendirme yaparak sizlere verilecek olan EA Sports FC 24’te Ultimate Team Başlangıç paketi ile özel içeriklere erişim hakkı kazanabileceksiniz.