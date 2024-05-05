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Batman Arkham serisinin sanal gerçeklik (VR) platformu için geliştirilmiş olan Batman Arkham Shadow, oyun dünyasında büyük yanı uyandırdı. Serinin sevenleri için oyunun VR platformuna taşınması üzücü olsa da bu yeni oyunun da tıpkı serinin diğer yapımları gibi başarıyı yakalaması bekleniyor. Batman severler için Batman: Arkham Shadow VR oyunu geliyor, işte detaylar…

Batman: Arkham Shadow VR Oyunu Geliyor

Batman: Arkham yolculuğu sanal dünyada devam ediyor. Serinin yeni oyunu VR platformu için geliştirilmiş olan Batman: Arkham Shadow olarak karşımıza çıkıyor. Global çapta oyunun prömiyerinin önümüzdeki Temmuz ayında gerçekleştirilecek olan Summer Game Fest 2024 etkinliğinde gösterilmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra oyunun çıkış tarihi ile ilgili merak edilenlerinde bu etkinlik kapsamında açıklanması muhtemel.

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Batman: Arkham Shadow ne zaman çıkacak soruları şimdiden araştırılmaya başlandı. Yukarıda belirttiğimiz gibi bu konuda net bir bilgi olmasa da 2024 yılı bitmeden bu VR oyununu yayınlanması beklenmekte. Bu konuda kesin cevabı ise Summer Game Fest 2024’te alabileceğiz gibi görünüyor. Oyunun heyecanlandıran bir fragmanı yayınlandı. Merak edenler için paylaşalım:

Batman: Arkham Shadow VR Oyunu Meta Quest 3 için Geliyor

Batman: Arkham Shadow resmi teaserında görüleceği üzere oyun Meta Quest 3 platformuna özel olarak çıkıyor. Warner Bros Interactive Entertainment ve DC iş birliği neticesinde Camouflaj ve Oculus Studios tarafından geliştirilen Batman: Arkham Shadow oyunu heyecanla beklenmekte.

Kısa bir zaman önce Batman: Arkham üçlemesinin Nintendo Switch oyun konsolunda yayınlanması, seriyi yeniden canlandırmıştı. Bu sayede oyunun eski hayranları ya da ilk defa deneyimleyenler Batman: Arkham serisindeki muhteşem performanslardan ve dövüş tekniklerinden oldukça etkilenmişlerdi. Hatta oyunun eski hayranları bu serinin VR’a taşınmasından hoşnut olmadılar.

Bunların yanı sıra tüm seri düşünüldüğünde oyunun VR platformuna oldukça uygun olduğu düşünülmekte. Fragmandan da görüleceği üzere son derece başarılı bir yapım geliyor diyebiliriz. Batman: Arkham Shadow teaserında oyunun sinematik öğelerine dikkat çekilmiş ancak mekanik detaylar ve oyunun hikayesi hakkında pek bir göstergeye yer verilmemiş durumda.

“Gotham Şehri tehlikede ve onu kurtarabilecek tek kişi sizsiniz” tanıtım cümlesiyle başlayan oyun Batman’in klasikleşmiş gizem öğelerini taşımakta. Batman oyun serisi severlerin bu yeni oyundan da oldukça keyif alacağı düşünülüyor.

Batman: Arkham Hakkında

WB Games Montréal ve Rocksteady Studios tarafından geliştirilen Batman: Arkham, Warner Bros. Games tarafından yayınlanmaktadır. İlk çıkış tarihi 2009 olan oyun, DC Comics karakteri Batman’in yer aldığı bir süper kahraman oyunudur. Yapım aksiyon – macera video oyunu kategorisindedir.