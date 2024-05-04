Ana Sayfa » Oyun Epic Games, Büyük Star Wars İndirimini Duyurdu! Oyun Epic Games, Büyük Star Wars İndirimini Duyurdu! İbrahim Özbek 1 Görüntüleme

Günümüzün en popüler oyun platformlarından olan Epic Games, Star Wars tutkunları için büyük bir indirim kampanyası başlattı.

Gelmiş geçmiş en iyi film serilerinden olan Star Wars, oyun dünyasında da büyük bir hayran kitlesine sahip. Özellikle grafik detayları ile dikkat çeken Star Wars oyunları, ülkemizde dolar kuru yüzünden oldukça yüksek fiyatlara sahip. Oyunseverlerin dostu Epic Games, efsane seri için büyük bir indirim kampanyası başlattı.

Ücretsiz oyunları ve indirim günleri ile oyuncuları bünyesinde toplayan Epic Games, şimdi Star Wars tutkunlarını ekran başına davet ediyor. “İndirim Seninle Olsun” başlığıyla yeni indirim günlerini başlatan Epic Games, binlerce lira değerindeki Star Wars oyunlarını, yüzde 90’a varan indirime soktu. 9 Mayıs saat 18.00’a kadar süreceği belirtilen indirimlerde, ilk açık dünya Star Wars oyunu Star Wars Outlaws’a erken erişim fırsatı da sunuluyor.

Star Wars indirimlerine sahip oyunlar şu şekilde;

Oyun Adı İndirimli Fiyatı Star Wars Jedi: Fallen Order 27,99 TL Star Wars: Squadrons 13,99 TL LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Trooper Pack 11,39 TL Star Wars: Battlefront II 33,59 TL Star Wars Triple Bundle 59,99 TL The Sims 5 Star Wars: Journey to Batuu 244,99 TL

Epic Games’in Star Wars indirimlerinden yararlanmak için 9 Mayıs akşamına kadar zamanınız bulunuyor.

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