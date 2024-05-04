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Epic Games, Büyük Star Wars İndirimini Duyurdu!

İbrahim Özbek İbrahim Özbek
4 Mayıs 2024
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star wars

Günümüzün en popüler oyun platformlarından olan Epic Games, Star Wars tutkunları için büyük bir indirim kampanyası başlattı.

Gelmiş geçmiş en iyi film serilerinden olan Star Wars, oyun dünyasında da büyük bir hayran kitlesine sahip. Özellikle grafik detayları ile dikkat çeken Star Wars oyunları, ülkemizde dolar kuru yüzünden oldukça yüksek fiyatlara sahip. Oyunseverlerin dostu Epic Games, efsane seri için büyük bir indirim kampanyası başlattı.

Ücretsiz oyunları ve indirim günleri ile oyuncuları bünyesinde toplayan Epic Games, şimdi Star Wars tutkunlarını ekran başına davet ediyor. “İndirim Seninle Olsun” başlığıyla yeni indirim günlerini başlatan Epic Games, binlerce lira değerindeki Star Wars oyunlarını, yüzde 90’a varan indirime soktu. 9 Mayıs saat 18.00’a kadar süreceği belirtilen indirimlerde, ilk açık dünya Star Wars oyunu Star Wars Outlaws’a erken erişim fırsatı da sunuluyor.

star wars

Star Wars indirimlerine sahip oyunlar şu şekilde;

Oyun Adıİndirimli Fiyatı
Star Wars Jedi: Fallen Order27,99 TL
Star Wars: Squadrons13,99 TL
LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Trooper Pack11,39 TL
Star Wars: Battlefront II33,59 TL
Star Wars Triple Bundle59,99 TL
The Sims 5 Star Wars: Journey to Batuu244,99 TL

Epic Games’in Star Wars indirimlerinden yararlanmak için 9 Mayıs akşamına kadar zamanınız bulunuyor.

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