CS:GO Rütbeleri ve CS:GO Rank Sistemi 2022

Günümüzün en popüler FPS oyunlarının başında gelen CS:GO, ülkemiz başta olmak üzere dünya çapında milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapıyor. CS:GO içerisinde rekabet için birçok rank sistemi bulunuyor. Bugünkü yazımızda sizler CS:GO içerisinde yer alan rank sistemi hakkında bilgi vereceğiz.

FPS oyun denildiği zaman ilk akla gelen oyunlardan birisi olan CS:GO, çıktığı ilk zamandan bu yana oyuncular tarafından büyük bir ilgi topladı. Her online oyunda olduğu gibi CS:GO içerisinde de birçok rekabet durumu yer alıyor. Oyunun en alt seviyesinin en üst seviyesine kadar birçok rütbe bulunuyor. Bu rütbelerde binlerce oyuncular yer alıyor. Bu oyuncular bir üst lige çıkmak için mücadele veriyor.

Oyunun ilk çıkmasında bu yana 10 yılı aşkın zaman geçti ancak halen 600.000 – 700.000 arasında anlık oyuncuya sahip. Bu durumda bizlere ne kadar zaman geçerse geçsin, oyuncuların FPS’e olan ilginin geçmediğini bizlere gösteriyor. CS:GO diğer Counter oyunlarından farklı olarak oyuncularına rank sistemini tanıttı. Bu rank sistemi içerisinde oyuncular yeteneklerine ve becerilerine göre rütbelerde yer alıyor. Daha sonra da oynadıkları karşılaşmalar ile beraber yükletmek için mücadele ediyor.

CS:GO içerisinde 18 farklı rütbe bulunuyor. Bu rütbelerden karşılaşmalar kazanarak çıkabilir veya karşılaşma kaybettikçe düşebilirsiniz.

CS:GO içerisinde yer alan rütbeler şu şekilde;

Silver 1 (Gümüş 1)

Silver 2 (Gümüş 2)

Silver 3 (Gümüş 3)

Silver 4 (Gümüş 4)

Silver Elite (Seçkin Gümüş)

Silver Elite Master (Usta Seçkin Gümüş)

Gold Nova 1 (Altın Nova 1)

Gold Nova 2 (Altın Nova 2)

Gold Nova 3 (Altın Nova 3)

Gold Nova Master (Usta Altın Nova)

Master Guardian 1 (Usta Muhafız 1)

Master Guardian 2 (Usta Muhafız 2)

Master Guardian Elite (Seçkin Muhafız)

Distinguished Master Guardian (Seçkin Usta Muhafız)

Legendary Eagle (Efsanevi Kartal)

Legendary Eagle Master (Usta Efsanevi Kartal)

Supreme Master First Class (Birinci Sınıf Üstün Usta)

Global Elite (Dünyaca Seçkin)

CS:GO Nasıl Rütbe Atlanır?

CS:GO içerisinde yeteneğinize göre bir rütbeye sahip olmanız için ilk olarak 10 karşılaşama tamamlamanız gerekiyor. Eğer ilk kez bu oyunu oynuyorsanız, günde sadece 2 karşılaşma yapabiliyorsunuz fakat önceden bir rütbeye sahipseniz istediğiniz kadar karşılaşma oynayabilirsiniz.

CS:GO içerisinde rütbe atlamak için karşılaşma kazanmaktan başak bir çareniz yoktur ancak bu karşılaşmaları kazanmak yeterli olmayacaktır. Karşılaşmaları kazansanız dahi karşılaşma içerisinde gösterdiğiniz performans oldukça önemlidir. KDA’nızın ve diğer etkenlere katkınızın yüksek olması, daha az karşılaşma kazanarak rütbe atlamanıza yardımcı olacaktır. Bununla beraber sürekli farklı haritalarda galibiyet almakta, rütbe atlarken sizlere yardımcı olacaktır.

CS:GO Büyük Zam Alıyor!