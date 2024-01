Ana Sayfa » Oyun Cult of the Lamb Sins of the Flesh Güncellemesi 16 Ocak 2024 İtibariyle Geliyor Oyun Cult of the Lamb Sins of the Flesh Güncellemesi 16 Ocak 2024 İtibariyle Geliyor Emine Emre 11 Görüntüleme

Cult of the Lamb "Sins of the Flesh" güncellemesi 16 Ocak 2024 Salı günü itibariyle gelecek. Stüdyonun vaatleri arasında etkileşime bağlı dikkat çekici güncellemeler mevcut.

Geçtiğimiz yıl duyurulan Cult of the Lamb “Sins of the Flesh” güncellemesi için geri sayıma geçildi. Önümüzdeki hafta gelecek güncelleme; “cinsel içerik” de barındıracak. Hatırlanacağı üzere stüdyonun; takipçi sayısı ve tweet etkileşimi istenen seviyeyi geçmesi halinde ekleyeceklerini belirttiği cinsel içerik güncellemesi, çok yoğun bir beğeni ve yeniden gönderi almıştı. Güncelleme için sayılı günler kalırken, heyecan doruğa çıkmış durumda. Cepkolik okurları ile birlikte detaylara göz atalım…

Twitter da 600 bine yakın takipçisi olan Cult of the Lamb, “Sins of the Flesh” güncellemesi için yeni bir video yayımladı. 38 saniyelik video, Twitter üzerinden; “Etin Günahları Güncellemesi, 16 OCAK 2024, Bunu sen istedin…” şeklinde duyuruldu. Kısa sürede 10 milyona yakın kez görüntülenen videoya yüz binlerce etkileşim de geldi; işte o video:

Sins of the Flesh Update



JANUARY 16



You asked for it. pic.twitter.com/s3nKtOvo1D — Cult of the Lamb (@cultofthelamb) January 8, 2024

Cult of the Lamb tarafından Twitter (X) üzerinden sabit twite dönüştürülen videonun da yer aldığı gönderi, 4 bine yakın yorum, 30 bine yakın yeniden gönderi (retweet) ve 200 bine yakın da fav (beğeni) aldı.

Hayranlar Ne Dedi?

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan söz konusu gönderi ve video sonrasında hayranlar tarafından binlerce yorum yapıldı. Bu yorumlardan bir kaçına göz atmak gerekirse:

“Cinsel içerik eklediğiniz için artık bütün değerlendirmeleri olumlu yapmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Yine de 16 Ocak’a kadar bekleyeceğim ve vaat ettiğiniz şeyi yerine getirip getirmeyeceğinizi göreceğim. Eğer beklediğim gibi ise her şey, bütün değerlendirmeler baştan yazılır…”

“Sonunda beklenen güncelleme geliyor. Cinsel içerik eklemesi ile farklı bir boyuta geçmeye hazırlanıyoruz. Bunun iyi bir fikir olduğuna dair şüphesi olanları anlıyorum ancak, inanın bana her şey iyi olacak. 16 Ocak’tan sonra hiçbir şey aynı kalmayacak.”

Cult of the Lamb tarafından “Sins of the Flesh” güncellemesi için yayımlanan videoya ünlü markaların Twitter (X) hesaplarından da yorumlar geldi. Bunlardan biri de “Xbox Twitter hesabı” idi. Xbox Twitter hesabının video ve güncelleme için yorumuna da yer vererek haberimizi sonlandıralım:

“Ne güzel bir yumurta. Umarım kimse bu konuda saygısız ritüeller gerçekleştirmez.”