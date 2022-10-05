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Custom Binary Blocked by Frp Lock Nedir? Hatası Nasıl Çözülür?

Android işletim sistemine sahip akıllı telefon kullanıcıları telefonlarında yaptıkları farklı işlemler sonrası oluşan bu hata cihazı yeniden açmak istediğiniz zaman karşınıza çıkmaktadır.

Mustafa

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Custom Binary Blocked by Frp Lock

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Günümüzün mobil işletim sistemlerinden biri olan Android oldukça popüler bir seviyede. Milyonlarca kullanıcısı bulanan işletim sisteminde bazı hatalar ile karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu hatalardan biride Custom Binary Blocked by Frp Lock hatası oluyor. Bugünkü yazımızda sizlere bu hata nedir ve nasıl çözülür anlatacağız.

Android işletim sistemine sahip akıllı telefon kullanıcıları telefonlarında yaptıkları farklı işlemler sonrası oluşan bu hata cihazı yeniden açmak istediğiniz zaman karşınıza çıkmaktadır. Bu hata uyarısı son derece sizi uğraştıracak bir hata olup çözümü oldukça sorunludur. Custom Binary Blocked by FRP Lock hatası için uygulanabilecek bazı yöntemler var.

Custom Binary Blocked by Frp Lock Nedir?

Custom Binary Blocked by Frp Lock

Custom Binary Blocked by FRP Lock hatası kısaca açıklayacak olursak; FRP yani Fabrika Sıfırlama Koruması ya da FRP kilidi olarak isimlendirilir. Android işletim sistemleri için geliştirilen bu özellik son zamanlarda oldukça kullanıcılarının karşısına çıkmakta. Bu özellik, Android 5.1 sürümüyle kullanıcılar ile tanışmaya başladı. Hata, genel olarak Samsung Galaxy J3, J7, J7 Pro, J7 Prime cep telefon modellerinde görülmektedir.

Genel olarak kullanıcılar telefonlarına yeni bir ROM yüklemek istediğinde veya root atmak ya da önemli ve dahili bazı özellikleri değiştirmek istediği zaman bu sorun ile karşı karşıya kaldığı gözlemlenmiştir. Bu işlemler sonrasında kullandıkları cihaz sizden kayıtlı olan Google hesap bilgilerinizi ister. Fakat kullanıcılar bu bilgileri vermeden cihazı kullanmaya devam etmeye çalışarak, Custom Binary Blocked by FRP Lock hatası ile karşılaşacaktır.

Cihazın asıl amacı ise kötü amaçlı yazılım tarafından cihazın sıfırlanmasına engel olmak için bu özelliği devreye sokmaktadır.

Custom Binary Blocked by Frp Lock Hatası Nasıl Çözülür?

  • Zorla yeniden başlatmayı yapın.
  • Kurtarma modunda fabrika ayarlarına döndürmeyi deneyin.
  • Odin ile Firmware yükleyin.

Downloading Do Not Turn Off Target Sorunu Nedir? Nasıl Çözülür?

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